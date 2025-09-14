Умер экс-чемпион мира по боксу Рикки Хаттон

Экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категориях британец Рикки Хаттон скончался на 47-м году жизни. Об этом сообщает газета Manchester Evening News.

Сообщается, что тело спортсмена было обнаружено в его доме в Манчестере. Правоохранительные органы подтвердили смерть Хаттона и заявили, что его смерть не рассматривается как подозрительная.

«Офицеры были вызваны представителем общественности на Боулакр-роуд, Хайд, Теймсайд, сегодня в 6:45 утра, где они обнаружили тело 46-летнего мужчины. В настоящее время нет никаких подозрительных обстоятельств», — говорится в сообщении.

Спортсмен ранее открыто говорил о своих трудностях, связанных с психическим состоянием и употреблением наркотиков.

За время своей спортивной карьеры британский боксер Рикки Хаттон одержал 45 побед и потерпел всего лишь три поражения. В 2005 году Хаттон был признан боксером года по версии The Ring.

К слову, Хаттон стал последним соперником в карьере российского боксера Константина Цзю в 2005 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умер четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам Сергей Сокарев. Сокарев погиб при пожаре в ночь с 9 на 10 сентября в деревне Ненимяки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.