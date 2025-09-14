Умер экс-чемпион мира по боксу Рикки Хаттон

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 44 0

Ему было 46 лет.

Умер экс-чемпион мира по боксу Рикки Хаттон — подробности

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Cody Froggatt/News Images

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категориях британец Рикки Хаттон скончался на 47-м году жизни. Об этом сообщает газета Manchester Evening News.

Сообщается, что тело спортсмена было обнаружено в его доме в Манчестере. Правоохранительные органы подтвердили смерть Хаттона и заявили, что его смерть не рассматривается как подозрительная.

«Офицеры были вызваны представителем общественности на Боулакр-роуд, Хайд, Теймсайд, сегодня в 6:45 утра, где они обнаружили тело 46-летнего мужчины. В настоящее время нет никаких подозрительных обстоятельств», — говорится в сообщении.

Спортсмен ранее открыто говорил о своих трудностях, связанных с психическим состоянием и употреблением наркотиков.

За время своей спортивной карьеры британский боксер Рикки Хаттон одержал 45 побед и потерпел всего лишь три поражения. В 2005 году Хаттон был признан боксером года по версии The Ring.

К слову, Хаттон стал последним соперником в карьере российского боксера Константина Цзю в 2005 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умер четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам Сергей Сокарев. Сокарев погиб при пожаре в ночь с 9 на 10 сентября в деревне Ненимяки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+17° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:50
«Я буду болеть»: Максим Фадеев назвал своих фаворитов на «Интервидении»
18:26
Многоженец Сухов стал подозреваемым по делу о развратных действиях в отношении своей дочери
18:20
Умер звезда сериала «Тайны следствия» Дмитрий Лагачев
18:07
На Кутузовском проспекте перевернулась скорая помощь, есть пострадавшие
17:57
Деньги стали доступнее: что означает понижение ключевой ставки ЦБ
17:28
«Если я не буду пить, то сойду с ума»: как певица Слава переживает развод

Сейчас читают

Блогер Влад А4 задолжал ФНС
«Все прошло великолепно»: гости оценили выступления музыкантов на фестивале «Балтика Фест»
«Хоть из профессии уходи» — Дмитрий Нагиев задумался о завершении карьеры
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео