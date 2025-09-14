На Кутузовском проспекте перевернулась скорая помощь, есть пострадавшие

Три человека пострадали при ДТП со скорой помощью на Кутузовском проспекте

В Москве на Кутузовском проспекте перевернулся автомобиль скорой помощи. По данным источника 5-tv.ru, в аварии пострадали три человека.

На кадрах видно, что машина опрокинулась и оказалась на боку. Предположительно, ДТП произошло из-за экстренного торможения.

Как сообщает Дептранс, на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело по смертельному ДТП в Воронеже возбудили только через неделю после аварии. В Воронежской области после происшествия, в котором погибла женщина, следствие стартовало с заметной задержкой, хотя установлено, что водитель был пьян в момент столкновения. Предполагаемый виновник выжил и до сих пор находится на свободе, а родственники погибшей опасаются, что мужчина может избежать наказания. По их данным, мать нарушителя занимает высокий пост в ФНС.

На оживленной улице Воронежа местные жители оставили цветы с черными лентами. Последствия ДТП видны до сих пор: на дороге остались осколки стекла и фары разбитого автомобиля.

