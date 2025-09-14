На Кутузовском проспекте перевернулась скорая помощь, есть пострадавшие

На месте происшествия работают оперативные службы.

Три человека пострадали при ДТП со скорой помощью на Кутузовском проспекте

В Москве на Кутузовском проспекте перевернулся автомобиль скорой помощи. По данным источника 5-tv.ru, в аварии пострадали три человека.

На кадрах видно, что машина опрокинулась и оказалась на боку. Предположительно, ДТП произошло из-за экстренного торможения.

Как сообщает Дептранс, на месте происшествия работают оперативные службы.

