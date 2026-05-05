Протаранил светофор: в Москве произошло ДТП с Ferrari без госномеров

В Москве произошло ДТП с Ferrari без госномеров

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки Ferrari без государственных номеров произошло в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительной информации, автомобиль въехал на скорости в дорожный знак. За рулем иномарки мог находиться рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров). Известно, что водитель покинул место происшествия.

На месте уже работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети появились кадры с места крупного ДТП на внутренней стороне 41-го километра МКАД, где самосвал столкнулся с 14 легковыми автомобилями. Как уточнили в столичной Госавтоинспекции, в результате аварии пострадали три человека, включая двух детей.

В ведомстве также рассказали, что механические повреждения получили 14 транспортных средств. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы — специалисты с помощью спецтехники разбирают разбитые иномарки и эвакуируют их с дороги. Из-за инцидента затруднено движение на участке МКАД в районе Теплого Стана.

