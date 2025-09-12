«Радуйтесь успехам других»: Бабкина дала напутствие участникам «Интервидения»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 34 0

По словам народной артистки РФ, победа не так важна, как объединение с другими народами.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Надежда Бабкина: главное не победа, а ощущение единства

Народная артистка РФ Надежда Бабкина заявила, что самое главное на «Интервидении» — это ощущение единства. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на пресс-подходе после жеребьевки участников международного музыкального конкурса.

Певица отметила, что быть принимающей страной и открывать «Интервидение» — это большая честь. Она также дала напутствие гостям конкурса.

«Пожалуйста, радуйтесь успехам других», — отметила Бабкина.

По словам народной артистки, не так важна победа, как объединение с другими народами.

«Важно ощущение соборности, когда мы все объединяемся в огромную такую удивительную духовную связь. Собрались все вместе здесь испечь духовный пирог, которым поделятся со всеми абсолютно», — отметила певица.

Музыкальный конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября на Live Арене в Москве. Победитель получит денежный приз в размере 30 миллионов рублей. Представлять Россию выпала честь Заслуженному артисту России Ярославу Дронову, более известному по псевдониму SHAMAN. Ведущими финала станут популярный певец и актер Алексей Воробьев и его супруга Заслуженная артистка России Аида Гарифуллина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певец и актер Алексей Воробьев и его супруга заслуженная артистка России Аида Гарифуллина станут ведущими финала международного музыкального конкурса «Интервидение» от РФ.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:06
Пламенная любовь Довлатова: умерла актриса Тамара Уржумова
20:03
«Радуйтесь успехам других»: Бабкина дала напутствие участникам «Интервидения»
19:59
Патриарх Кирилл: на крестный ход в Москве 7 сентября вышло 400 тысяч человек
19:54
На Эльбрусе обнаружили тело третьего погибшего после аварии на канатной дороге
19:45
«Прославляем наш культурный код»: рэпер ST признался, что живет в замечательное время
19:30
«Медперсонал в шоке»: Михаил Турецкий удивил врачей после перенесенной операции

Сейчас читают

«Медперсонал в шоке»: Михаил Турецкий удивил врачей после перенесенной операции
Центробанк снизил ключевую ставку
ТОП-5 мест в Китае, куда стоит поехать уже этой осенью — от заброшенной деревни до парящих гор
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео