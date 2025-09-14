В России подсчитывают голоса по результатам выборов

В российских регионах завершается голосование на выборах разного уровня. В настоящее время идет подсчет голосов. Мария Костюк, занимающая должность врио губернатора Еврейской автономной области, лидирует на выборах главы ЕАО, набрав 82,02% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ в результате обработки 99,4% протоколов.

По данным избирательной комиссии, действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин лидирует на выборах главы региона с результатом 82,7% голосов при обработке 0,67% протоколов.

Игорь Кобзев, занимающий должность губернатора Иркутской области, лидирует в выборах, набрав 82,7% голосов, по данным первых обработанных 0,73% протоколов.

Евгений Солнцев, врио губернатора Оренбургской области, лидирует на выборах главы региона. После обработки 1,51% протоколов он получил 85,22% голосов.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, лидирует на выборах главы региона, набрав 91,36% голосов, после обработки 0,84% протоколов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в регионах России на выборах разного уровня проголосовали более 16 миллионов человек. На избирательных участках, которые были открыты в Москве, проголосовали почти 12 тысяч человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.