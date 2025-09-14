Более 16 миллионов человек проголосовали на выборах разного уровня в регионах РФ

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Об этом сообщила Элла Памфилова.

Более 16 миллионов человек проголосовали на выборах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В регионах России на выборах разного уровня проголосовали более 16 миллионов человек. Об этом рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова на брифинге, который состоялся 14 сентября.

Выборы проходят в 24 регионах. В онлайн-голосовании, как уточнила Элла Памфилова, уже приняли участие 1,41 миллиона человек. Это 85% процентов всех, кто подал заявление.

На избирательных участках, которые были открыты в Москве, проголосовали почти 12 тысяч человек. При этом ожидается, что всего на такие площадки явится порядка 18 тысяч граждан.

Элла Памфилова добавила, что на портале ЦИК РФ с момента старта региональных выборов специалисты зафиксировали 290 хакерских атак. Несмотря на это, системы ДЭГ продолжают работать в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Камчатке ход голосования не смогло поколебать даже землетрясение. Один из избирательных участков заметно трясло, но люди спокойно и без паники шли в безопасные места.


