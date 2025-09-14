«Элитная недвижимость»: Уиткофф продал долю в своей компании за $120 миллионов

Bloomberg: Уиткофф продал долю в своей компании за $120 миллионов

Агентство Bloomberg сообщило о том, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф продал долю в своей одноименной компании. Сумма сделки составила 120 миллионов долларов. Это было сделано с целью разрешения потенциального конфликта интересов.

Информация была получена из финансовой декларации бизнесмена, которая была опубликована 13 сентября. Уточняется, что в должность, согласно бумагам, Уиткофф вступил 30 июня, хотя работать на Трампа он начал задолго до этой даты.

«Согласно документу, Witkoff Group LLC, чей портфель включает элитную недвижимость в Лос-Анджелесе, Майами-Бич, Уэст-Палм-Бич и Нью-Йорке, была одним из шести активов, которые он оценил более чем в 50 миллионов долларов», — уточняется в материале.

По данным агентства, Уиткофф сообщил об активах на сумму не менее 350 миллионов долларов, хотя предполагается, что это лишь часть его состояния. Уточняется, что спецпосланник владеет не только жилой и коммерческой недвижимостью. Известно, что у него есть доли в компании SpaceX, которая принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску, акциями Cisco Systems Inc., Reddit Inc. и Uber Technologies Inc. К тому же Уиткофф владеет хедж-фондами, самолетами, моторными лодками и цифровыми активами, включая криптовалюту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Стив Уиткофф во время своего визита в Москву обсуждал ряд энергетических сделок между РФ и США.

