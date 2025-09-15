Аэропорт Рамон и военный объект в пустыне Негев в Израиле атакованы хуситами

Аэропорт Рамон и военный объект в пустыне Негев в Израиле подверглись атакам хуситов из движения «Ансар Аллах». Нападение было осуществлено при помощи четырех беспилотников. Об этом сообщил представитель вооруженных сил движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

«Военно-воздушные силы ВС Йемена (Хуситы) провели качественную военную операцию с использованием четырех БПЛА», — отметил представитель.

Он добавил, что один дрон был направлен на военный объект в пустыне Негев на юге Израиля. В то же время для удара по аэропорту неподалеку от города Эйлат предназначались три беспилотника. По словам Сариа, операция «успешно достигла своих целей».

Аэропорт Рамон, открытый в 2019 году, уже не в первый раз подвергается атакам йеменских хуситов. Так, 7 сентября 2025 года дрон упал прямо на территории аэрогавани. В результате удара пострадали два человека.

Хуситы начали обстрелы Израиля после обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году. Они заявили, что будут атаковать территорию еврейского государства, а также не позволят проходить через воды Красного моря судам, связанным с Израилем. В ответ на это Тель-Авив наносит удары по объектам инфраструктуры хуситов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в результате израильского удара был ликвидирован глава правительства хуситов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.