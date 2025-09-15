Империя дронов: Запад впал в паранойю из-за российских БПЛА

Эфирная новость

Россия за год смогла нарастить использование беспилотников на СВО в несколько раз.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

NYT: Россия — империя дронов

На Западе начинается паранойя насчет российских беспилотников. Так, The New York Times пишет, что наша страна стала настоящей империей дронов, ведь смогла серьезно нарастить их производство.

За 2025 год военные в зоне спецоперации использовали более 34 тысяч беспилотников. Это в девять раз больше, чем за тот же период в прошлом году. Причем выросло не только количество дронов, но и их качество.

Как отмечает американское издание, Россия произвела настоящую техническую революцию: беспилотники стали гораздо точнее и устойчивее к помехам.

