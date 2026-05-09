Путин: Россия намерена продолжать сотрудничество с Республикой Сербской

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 37 0

Стороны планируют расширять взаимодействие, опираясь на общность взглядов и многовековую дружбу.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Щербак; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия твердо намерена поддерживать и развивать плодотворное взаимодействие с Республикой Сербской (РС). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством республики.

Глава государства подчеркнул, что тесные контакты между Москвой и Баня-Лукой базируются на исторических традициях, духовном родстве и многовековой дружбе двух народов. Российский лидер акцентировал внимание на том, что позиции сторон по ключевым вопросам международной повестки, включая ситуацию на Балканах и в Европе в целом, во многом совпадают.

По словам Путина, Россия и Республика Сербская выступают за формирование справедливого миропорядка и продвижение выгодного сотрудничества без угрозы вмешательства во внутренние дела государств.

Российский лидер особо выделил конструктивный характер отношений с лидером ведущей партии РС Милорадом Додиком, назвав его соратником и давним другом России. Кроме того, глава государства поблагодарил президента республики Синишу Караджича за личное присутствие на торжествах в Москве, приуроченных к 81-летию Победы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+9° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:30
В Ирландии обвинили фон дер Ляйен в умалчивании роли СССР в победе над нацизмом
19:17
Путин: отношения России и Лаоса строятся на взаимном уважении и доверии
19:05
В России почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания
19:00
Путин: Россия намерена продолжать сотрудничество с Республикой Сербской
18:52
Ушаков: украинская тема обсуждалась на встрече Путина и Фицо
18:38
В Московском театре марионеток оживили дневники детей времен ВОВ

Сейчас читают

Никто не забыт: прямая трансляция празднования 9 Мая в России и за рубежом
Парад Победы на Дворцовой площади Петербурга
В Москву на празднование 81-й годовщины Победы прибыли зарубежные делегации
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео