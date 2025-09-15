Звуковой удар: в Федеральном центре мозга начали по-новому устранять тремор

В Федеральном центре мозга начали устранять тремор с помощью ультразвука

Надежда для тысяч россиян, которые страдают от болезни Паркинсона. Специалисты Федерального центра мозга начали широко использовать новую методику лечения. Благодаря ультразвуку пациентов избавляют от тремора, который фактически делает их инвалидами.

После выписки люди возвращаются к нормальной жизни без дрожи и судорог. За уникальной операцией наблюдала корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Никаких надрезов, трепанации черепа и вживления электродов. По заболеваниям нервной системы в центре мозга бьют звуком. У Николая, он на операционном столе, болезнь Паркинсона уже восемь лет.

«Цифры там написать проблема. Левой еще кое-как, все левой приходится делать. Напряжение создаешь, уже все, оно начинает трясти», — объяснил мужчина.

Тремор начинался с пальца, затем дрожать стали рука и нога. Поначалу работали таблетки, доза которых постоянно росла. Когда достигли максимальной, а нужного эффекта не получилось, врач направил на операцию.

«Хотя бы тремор уберут. Болезнь, так как говорится, не победишь уже ее, она неизлечима. Честно говоря, надоело уже. Так-то не мешает, но и не помогает. Вот, например, отвертку взять — шуруп держишь, а отверткой не попадешь», — добавил пациент Николай Шорников.

Этот метод оперирования называется ФУЗ — лечение фокусированным ультразвуком. Визуально выглядит как чудо. Вот рука до операции, а вот после. Длится такая операция до трех часов, и все это время пациент находится в сознании. Это нужно для проверки рефлексов и контактов с врачами: нейрохирургом, рентгенологом и медицинским физиком.

Суть метода в точечном воздействии. Врачи рассчитывают цель в глубине мозга. Сперва нейроны «усыпляют», чтобы проверить, правильно ли выбрана «мишень». Если тремор исчезает, тысяча ультразвуковых элементов собираются в пучки, нагревают ткань до 55 градусов, и патологические клетки, вызывающие дрожь, погибают.

«МРТ здесь обязательно нужна. Почему? Потому что МРТ позволяет нам находить эту точку, измерять онлайн во время операции, какая температура внутри у нас получается, чтобы этот эффект был контролируемый», — объяснил врач-нейрохирург Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Виджай Джафаров.

Важно понимать: ультразвук не лечит саму болезнь, а устраняет ее главный симптом — тремор, который фактически делает человека инвалидом. Этот же метод успешно применяют и при эссенциальном треморе.

Еще девять месяцев назад Эльвира не могла держать ни ручку, ни чашку. Диагноз «эссенциальный тремор» официально ей поставили в 30, но дрожать руки начали задолго до этого. Избавиться от тремора помогли в Федеральном центре мозга.

«У меня качество жизни повысилось в разы. Конечно же, я разговаривала со своим нейрохирургом, а будут ли побочки, надолго ли рука у меня так будет в нормальном состоянии, он мне сказал, вообще надолго сохранится, возможно, навсегда», — рассказала Эльвира Чугунова.

Давать таких гарантий при Паркинсоне врачи не могут.

«Болезнь нейродегенеративная, и мы не можем дать гарантии, вернется этот тремор или не вернется. Есть случаи, когда тремор, к сожалению, возвращался. Но абсолютно 100% пациентов говорят, что он не той степени выраженности и он позволяет продолжать свою жизнедеятельность», — подчеркнула заведующая неврологическим отделением № 3 Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, врач-невролог Елена Малыхина.

Операция это бесплатная, но подходит далеко не всем. Перед госпитализацией пациент проходит полный цикл обследований, исследуют даже плотность костей черепа. Важно это потому, что луч, поражающий мишень, может просто не достать до цели.

Согласно статистике, болезнь Паркинсона — одна из самых распространенных, 80 случаев на 100 тысяч населения. С каждым годом пациент, страдающий от Паркинсона, становится моложе, хотя еще лет десять назад такой тенденции не было.

