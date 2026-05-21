Ложные воспоминания: мигрень заставила женщину расплакаться от смущения

Диана Кулманакова
Она больше не может смотреть людям в глаза, чтобы избежать приступов неловкости.

В Великобритании женщина столкнулась с редким неврологическим расстройством, из-за которого ее мозг начал формировать ложные воспоминания о совершенно незнакомых людях. Об этом сообщило Mirror.

Необычная патология развилась у 54-летней женщины в 2019 году после перенесенного приступа тяжелой формы мигрени. С того момента практически каждый человек, которого британка видит на улице, в общественном транспорте или точках общественного питания, кажется ей старым знакомым. На самом деле она видит этих людей впервые в жизни.

Врачи связывают это состояние со специфическим сбоем в работе головного мозга, который провоцирует необоснованное чувство узнавания.

Один инцидент довел ее до слез из-за сильного морального дискомфорта. Однажды она подошла к женщине на улице, будучи абсолютно уверенной в их давнем знакомстве, однако собеседница отреагировала на попытку заговорить с явным недоумением.

«Я извинилась, зашла в кафе к подруге и расплакалась, потому что мне было очень неловко», — отметила она.

Этот случай стал поворотным моментом, после которого привычный уклад жизни женщины полностью изменился. Из-за своего недуга она была вынуждена сменить место работы несколько раз.

Теперь, чтобы не попадать в нелепые ситуации, британка старается не смотреть на лица окружающих. Чтобы узнавать реальных друзей и близких, она просит их подавать специальные знаки или ориентируется на косвенные приметы: украшения, длину волос или наличие домашних питомцев.

В настоящее время изучением этого клинического случая занимаются специалисты из Йоркского университета. Согласно их предположениям, возникшее из-за мигрени состояние обусловлено нарушением нейронных связей между отделами мозга, ответственными за обработку визуальных образов и хранение памяти.

Несмотря на то что эффективной терапии для излечения данного расстройства пока не существует, женщина пытается адаптироваться к новым условиям и сохранять социальную активность.

