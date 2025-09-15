Конор МакГрегор снял свою кандидатуру с выборов президента Ирландии

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 23 0

При этом боец решительно настроен остаться в политике.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

Известный боец смешанных единоборств Конор МакГрегор объявил о своем решении снять кандидатуру с выборов президента Ирландии.

В своем заявлении, опубликованном в социальной сети X, МакГрегор отметил, что его решение стало результатом тщательных размышлений и консультаций с семьей. Он выразил благодарность ирландскому народу за поддержку и ободрение, которые он получил во время своей предвыборной кампании.

Боец подчеркнул, что его намерения были искренними, а страсть к своей стране и культуре оставалась неизменной.

МакГрегор также указал на важность обсуждения вопросов демократии в Ирландии, отметив, что его кампания стала катализатором для позитивных изменений. Он уверен, что волна перемен уже началась и ее не остановить. Несмотря на то что он не будет участвовать в этих выборах, Конор пообещал продолжать служить своему народу и отстаивать интересы Ирландии на международной арене.

«Это не конец, а начало моего пути», — заявил МакГрегор, добавив, что в будущем он снова выйдет на политическую арену, чтобы бороться за права ирландцев и представлять интересы своей страны.

