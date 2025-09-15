Актер Харрисон Форд впервые номинирован на премию «Эмми» в 83 года

В Лос-Анджелесе началась 77-я церемония награждения лауреатов премии «Эмми» — главная телевизионная награда США.

Вручают ее за самый значительный вклад в новости, сериалы всех жанров, документалистику, а также спорт и технологии. Эта премия настолько же престижна, как «Оскар» в киноиндустрии и «Грэмми» в музыке.

Получить награду приехали самые яркие представители американского телевидения. В этом году организаторы жестко урезали время на благодарственные выступления лауреатов премии. Каждому призеру выделено не более сорока пяти секунд. А за каждую лишнюю секунду — штраф в тысячу долларов.

Впервые в список номинантов попал всемирно известный актер Харрисон Форд. Только в 83 года обладатель специальной премии «Золотой глобус» и почетной «Золотой пальмовой ветви» получил свою первую номинацию на «Эмми» за роль второго плана в ситкоме «Уменьшение».

