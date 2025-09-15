«Никуда ничего не уйдет»: кому достанется наследство Валентины Талызиной

Единственной наследницей Валентины Талызиной станет внучка

Все наследство народной артистки РСФСР Валентины Талызиной достанется внучке. Об этом сообщило издание aif.ru со ссылкой на источник из окружения знаменитости.

«Завещание есть. Все останется в семье. Никуда ничего не уйдет. У Талызиной есть единственная наследница — внучка Настя Талызина. Никаких споров нет. Бабушка была мудрая, все организовала», — уточнил инсайдер.

Он также добавил, что мать Анастасии, Ксения Хаирова, полностью согласна с таким завещанием.

Валентины Талызиной не стало 21 июня. Ее сердце остановилось на 91-м году жизни.

Актриса владела квартирой в центре Москвы на Большой Никитской улице, которая оценивается в 50 миллионов рублей. Кроме того, у нее была дача в Кратово, цена на которую также может достигать 40-50 миллионов рублей. Помимо недвижимости, у нее имелись личные вещи, государственные награды, в том числе ордена и медали.

В наследство актрисы вошла интеллектуальная собственность, в том числе права на сценарий документально фильма о писателе Иване Бунине и гонорары с озвучивания фильмов и мультфильмов.

