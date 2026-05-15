Актер Джесси Айзенберг раскрыл подробности своей операции по донорству почки

Отдать орган совершенно постороннему человеку стало для голливудской звезды «лучшим решением в жизни».

Голливудский актер Джесси Айзенберг стал донором почки для незнакомого человека и в эфире подкаста поделился своими впечатлениями от перенесенной процедуры.

Артист, получивший широкую известность благодаря главной роли в фильме «Социальная сеть», рассказал о своем опыте трансплантации. По его словам, процесс восстановления организма прошел на удивление легко и быстро.

Айзенберг подчеркнул, что остался крайне доволен своим поступком и не столкнулся с какими-либо долгосрочными негативными последствиями для здоровья, кроме появления едва заметных рубцов на коже.

Актер искренне удивился тому, что подобная практика спасения жизней до сих пор не приобрела массовый характер в обществе.

«Когда я услышал о донорстве почек, моей первой мыслью было: почему в эти больницы не стоят очереди?» — недоумевает звезда.

Джесси отметил, что медицинский персонал в клинике уделял ему максимум внимания, создав максимально комфортные условия.

«В течение трех дней в больнице со мной обращались как с королем. Я будто совершал счастливую маленькую донкихотскую прогулку», — описал свои чувства исполнитель.

Продолжая тему, Айзенберг в шутливой форме добавил, что с радостью отдавал бы по одной почке ежедневно, если бы органы обладали способностью к регенерации.

