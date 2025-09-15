Противостояние 23 года спустя: Ягудин и Плющенко сразились на льду

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 34 0

По мнению фанатов, Алексей превзошел соперника — ему не помешали даже титановые суставы.

Кто победил в противостоянии Ягудина и Плющенко

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ягудин и Плющенко сразились на льду

Многолетнее соперничество олимпийских чемпионов Алексея Ягудина и Евгения Плющенко в свое время держало у экранов миллионы поклонников фигурного катания. И хотя казалось, что легендарная дуэль осталась в прошлом, на днях зрители все же получили ее своеобразное продолжение, пусть и в неожиданном формате.

На лед вместе с Ягудиным вышел не сам Плющенко, а его сын — Саша, известный под прозвищем Гном Гномыч. Юный фигурист вместе с чемпионом повторил знаменитую дорожку шагов из программы, принесшей Алексею золото Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Видеоролик с этого выхода на лед Евгений Плющенко разместил в своем блоге, сопроводив подписью: «Ягудин VS Плющенко. 23 года спустя».

Фрагмент выступления сразу же разошелся по Сети и вызвал бурные обсуждения. Болельщики отметили сам факт необычного тандема и оставили десятки комментариев. Часть зрителей подчеркнула, что, несмотря на энергию и молодость Саши, Ягудин выглядел на льду убедительнее. Некоторые в шутку добавили, что даже с титановыми суставами Ягудин исполнил элементы выразительнее молодого соперника.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:32
«Продолжение в детях»: Павел Табаков собирается стать многодетным отцом
16:27
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в октябре
16:18
Киберкосметика: насколько эффективны «умные» патчи в борьбе с проблемами кожи
16:15
PepsiCo подала заявки на регистрацию бренда в России
16:10
Путин поздравил работников Роспотребнадзора с профессиональным праздником
16:00
Вечно горячая точка: Ближнему Востоку может грозить глобальный конфликт

Сейчас читают

Школа, давай, до свидания?
«Больно смотреть на слезы дочери»: семья Лерчек оказалась на грани бедности
«Хоть из профессии уходи» — Дмитрий Нагиев задумался о завершении карьеры
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео