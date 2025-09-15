В мессенджере МАХ стартовал пилотный проект по внедрению Цифрового ID

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 50 0

Также с помощью QR-кода можно верифицировать социальный статус.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; пресс-служба МАХ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

МАХ в пилотном режиме запустил создание Цифрового ID для подтверждения возраста

Мессенджер МАХ в пилотном режиме запустил возможность создания Цифрового ID. Теперь подтвердить возраст и социальный статус можно будет без бумажных документов.

Подтверждение личности осуществляется посредством постоянно обновляющегося динамического QR-кода в профиле мессенджера. Создавать и использовать Цифровой ID могут граждане России старше 18 лет. Помимо возраста, подтвердить посредством такой функции можно статус студента, многодетного родителя, пенсионера и многое другое.

Также воспользоваться им можно при заселении в гостиницу или при покупке товаров, требующих подтверждения возраста старше 18 лет.

Инструкция для создания Цифрового ID:

  • нужно обновить приложения МАХ и Госуслуги до последней версии;
  • выбрать в разделе «Профиль» иконку «Цифровой ID» и нажать на кнопку «Создать»;
  • дать согласие на «Вход по лицу или отпечатку пальца»;
  • нажать на кнопку «Перейти в Госуслуги», дать согласие на обработку персональных данных;
  • и подтверждение личности по биометрии: очно или по загранпаспорту онлайн;
  • сделать селфи;
  • получить подтверждение, что Цифровой ID готов.

Использование QR-кода безопасно, так как он действителен только на том устройстве, на котором создавался, и обновляется каждые 30 секунд. Также невозможно сделать скриншот Цифрового ID — вместо QR-кода на снимке будет белый экран. Помимо этого, доступ к нему осуществляется только через Face ID или отпечаток пальца, а при сканировании QR-кода ваша персональная информация недоступна.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:32
«Продолжение в детях»: Павел Табаков собирается стать многодетным отцом
16:27
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в октябре
16:18
Киберкосметика: насколько эффективны «умные» патчи в борьбе с проблемами кожи
16:15
PepsiCo подала заявки на регистрацию бренда в России
16:10
Путин поздравил работников Роспотребнадзора с профессиональным праздником
16:00
Вечно горячая точка: Ближнему Востоку может грозить глобальный конфликт

Сейчас читают

Школа, давай, до свидания?
«Больно смотреть на слезы дочери»: семья Лерчек оказалась на грани бедности
«Хоть из профессии уходи» — Дмитрий Нагиев задумался о завершении карьеры
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео