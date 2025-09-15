«Маленький тестостероновый мужичок»: Прилучный рассказал о сыне от Брутян

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 41 0

Дома мальчика в шутку называют «инопланетянином».

Каким растет сын Прилучного и Брутян

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Прилучный назвал своего сына от Брутян «тестостероновым мужичком»

Актер Павел Прилучный поделился подробностями о своем младшем сыне Микаэле, которого ему в 2023 году подарила супруга Зепюр Брутян. По словам артиста, двухлетний малыш уже проявляет внимание к девочкам и растет обаятельным, чем немало радует родителей.

Звезда сериала «Мажор» отметил, что не исключает будущего сына в актерской профессии. Павел уверен, что мальчик может пойти по их с матерью стопам и связать жизнь со сценой.

«Он уже такой маленький тестостероновый мужичок. Ему нравятся девочки. Он летает с нами в самолете и, если видит красивых девушек, то будет за ними ходить», — отметил артист в интервью журналу «Караван историй».

Зепюр Брутян в свою очередь рассказала, что Микаэль с раннего возраста удивляет необычными способностями, и в семье его шутливо называют «инопланетянином». В два года ребенок свободно говорит на русском, владеет английским и знает некоторые слова на армянском.

Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились в 2022 году, а через год в их семье появился сын. У актера также есть двое детей от брака с Агатой Муцениеце — 12-летний Тимофей и восьмилетняя Мия.

Супруги сейчас живут в загородном доме. По словам Прилучного, их совместная жизнь строится на любви и понимании, а еще на общей работе: пара регулярно выезжает на гастроли с театральным проектом, где выступают вместе.

