Секреты долголетия: шесть простых привычек для сохранения здоровья

Дарья Орлова
Изнурять себя тяжелыми тренировками и диетами вовсе не обязательно.

Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Врачи общей практики Люси Хупер и Мохаммед Энаят перечислили основные правила, способствующие качественному старению и увеличению продолжительности жизни. Их слова привело издание Marie Claire.

Специалисты подчеркнули, что фундаментом долгой жизни является полноценный ночной отдых и регулярная физическая активность. По мнению медиков, вовсе не обязательно изнурять себя тяжелыми тренировками в зале — положительный эффект приносят даже привычные действия, такие как ежедневные прогулки или отказ от лифта в пользу лестницы.

Эксперты также посоветовали подходить к вопросу питания без радикальных ограничений: эффективнее постепенно наполнять рацион полезными нутриентами, чем пытаться мгновенно исключить все вредные продукты. Вторую половину списка ключевых факторов составляют ментальное благополучие и социальная интеграция.

«Долголетие строится на устойчивых ежедневных привычках, а не на быстрых решениях или модных трендах», — подчеркнул Энаят.

К ним врач отнес умение справляться со стрессовыми ситуациями, наличие крепких связей с окружающими и осознание четкой цели в жизни.

Современные медицинские исследования все чаще фокусируются не на сухих цифрах прожитых лет, а на периоде активной жизни без тяжелых недугов.

Люси Хупер добавила, что даже незначительные корректировки в распорядке дня и привычках способны существенно минимизировать вероятность развития хронических заболеваний в преклонном возрасте.

