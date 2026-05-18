У лидера «Дюны» Виктора Рыбина родилась внучка

Малышку уже покрестили.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В семье Виктора Рыбина, бессменного фронтмена группы «Дюна», случилось долгожданное пополнение — его старшая дочь Мария подарила музыканту внучку. Об этом радостном событии супруга артиста Наталья Сенчукова рассказала в беседе со StarHit.

Пара не скрывает эмоций. Малышка появилась на свет еще 18 февраля, однако имя девочки родственники пока держат в секрете. Наталья объяснила это бережным отношением к личным границам молодых родителей.

«Я все-таки не могу сказать. Сейчас родители немного другие, за все переживают. Маша чувствует себя хорошо! Абсолютно бодрая. Она хорошая мама, очень тревожная, но хорошая, заботливая. Сейчас пока вот в декретном отпуске», — поделилась подробностями Сенчукова.

Первый внук у Виктора Рыбина появился в 2020 году — тогда у его дочери родился сын Роман. Теперь в семье появилась долгожданная девочка. К радостному моменту готовились основательно — Мария последние недели перед родами провела в доме отца и мачехи, пока заканчивала обучение в академии МВД.

«Мы малышку, конечно, очень ждали. Мы и ножки обмывали, и все… Еще у нас Маша со Стасом повенчались в апреле месяце. Поэтому после, когда стало потеплее, решили крестить малышку», — добавила Наталья.

Крестными родителями новорожденной стали сама Сенчукова и 27-летний сын музыкантов Василий. Молодой человек души не чает в племяннице и, по признанию Натальи, уже созрел для собственных детей.

«Вася — крестный папа. Он вообще ее обожает. На ручки берет, целует ее. Пока своих нет, но уже, видимо, готов. Все-таки уже 27 лет. Так что у него, конечно, мозг созрел. Мужчинам же чуть больше времени надо», — с улыбкой заметила она.

Сам Василий в декабре прошлого года сделал предложение своей возлюбленной Валерии Новиковой, с которой встречается после развода с первой женой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

