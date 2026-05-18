В Москве из-за жары бесплатно раздают воду в метро и на вокзалах

Бутылки с водой получили пассажиры Филевской линии, пригородных поездов и речных причалов.
Фото: © РИА Новости/Антон Денисов
Столичные транспортники начали спасать пассажиров от духоты и зноя — на ключевых точках городской сети раздают питьевую воду. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Помогаем освежиться в жару», — объяснили инициативу в департаменте транспорта.
С 15:00 инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров выдают бутылки с водой на пяти станциях Филевской линии: «Кунцевская», «Филевский парк», «Кутузовская», «Студенческая» и «Пионерская».
В это же время помощь пришла и на вокзалы. С 14:00 до 17:00 воду раздают сотрудники ЦППК на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, а также на станциях МЦД «Площадь трех вокзалов» и «Тушинская». На Ленинградском вокзале и станции МЦД-3 «Зеленоград-Крюково» к акции подключились сотрудники МТППК.
Освежиться смогут и те, кто пользуется речным транспортом — бутилированную воду получают пассажиры всех причалов регулярного электротранспорта и двух прогулочных маршрутов «Киевский» и «Китай-город».
Утолить жажду предлагают и в экспресс-автобусах «Аэроэкспресса» у метро «Ховрино». В Дептрансе заверили, что внимательно следят за температурой и при необходимости расширят список точек с водой.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что воздух в Москве прогреется до плюс 30 градусов.
