«Россети» принимают участие в ЦИПР

Будут рассмотрены вопросы внедрения ИТ-решений в электроэнергетической отрасли.

В Нижнем Новгороде началась конференция ЦИПР, посвященная цифровой трансформации. На пленарном заседании первого дня выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Обсуждалось внедрение отечественных ИТ-решений и результаты индустриальных центров компетенций (ИЦК), созданных в базовых отраслях. В мероприятии участвовал генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин, который возглавляет ИЦК «Электроэнергетика». Об этом сообщила пресс-служба «Россетей».

На площадке форума пройдут встречи и переговоры с партнерами, в том числе из сферы ИТ. Группа «Россети» планирует подписать соглашение с компанией «Ядро клиентские системы» (Kvadra). Документ предусматривает сотрудничество в сфере продвижения отечественных аппаратных решений для корпоративных мобильных устройств, систем управления и защиты данных.

Заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Кравченко выступит на сессии «Цифровые двойники в ТЭК» и расскажет о внедрении интеграционной платформы, которая используется для формирования цифровой модели электросетевого комплекса. Проект входит в портфель ИЦК «Электроэнергетика».

Как сообщили в компании, сейчас в портфеле ИЦК «Электроэнергетика» находятся десять проектов, имеющих особое значение для отрасли. Семь из них уже перешли к стадии внедрения. Среди разрабатываемых решений — системы управления фондами, контроля гидротехнических сооружений, автоматизации работы мобильных бригад и удаленного сбора показаний приборов учета. Также используется программный комплекс для обмена данными с Системным оператором.

