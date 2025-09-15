Лихачев: генеральная конференция МАГАТЭ в 2025 году очень политизирована

Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в 2025 году очень политизирована. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев по окончании пленарной сессии мероприятия.

«С одной стороны, это традиционная конференция, главное событие мирового атомного агентства. Традиционно МАГАТЭ расширяется, принят 181-й член МАГАТЭ. Ну и в общем, это не последняя страна, которая выбрала путь атомной энергетики как неотъемлемую часть своего развития», — сказал Лихачев.

Он добавил, что продолжают проводиться двусторонние встречи с постоянными партнерами организации — Индией, Венгрией, Узбекистаном и другими странами. Это государства, которые не просто сделали выбор в пользу атомной энергетики: он выбрали именно российский дизайн и российские подходы к реализации своих амбиций.

«В этом году есть свои тонкости и нюансы в духе, в настрое конференции. Во-первых, она, конечно, очень политизирована. В первую очередь — события на Ближнем Востоке», — подчеркнул Лихачев.

Глава «Росатома» объяснил, что происходящее на Ближнем Востоке — обстоятельства, которые не оставили ни одному из выступающих шанса отмолчаться по этому поводу.

«Мы, конечно, подчеркиваем безальтернативность дипломатического поиска иранской развязки», — добавил Лихачев.

