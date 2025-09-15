Конец обмана: мошеннику из Tinder может грозить длительный срок

Мошеннику из Tinder Шимону Хаюту может грозить длительный срок

История знаменитого «мошенника из Tinder» официально закончена. Сердцееда, который украл у своих поклонниц десять миллионов долларов, задержали сегодня в Грузии. Несколько лет он очень умело пускал пыль в глаза своим жертвам, рассказывая о невероятной любви. Для убедительности делился кадрами своей роскошной жизни: бизнес-джеты, премиальные машины и лучшие гостиницы.

Однако карета быстро превращалась в тыкву. Подробности любовно-криминальной истории расскажет корреспондент «Известий» Александр Меняйлов.

Вот и сказочке конец. Известного афериста из Tinder разыскивали по «красному» уведомлению Интерпола. Накануне Саймона Леваева задержали в аэропорту Батуми. За несколько лет он смог обмануть десятки девушек по всему миру на сумму более десяти миллионов долларов.

Роскошные автомобили, дорогие апартаменты и сладкая жизнь. Такие обещания слышала каждая спутница Леваева. Но в реальности, пока израильский принц колотил состояние, его жертвы пытались собрать свою жизнь по кусочкам. Ведь после знакомства с богатым молодым красавчиком у наивных девушек не оставалось ничего.

Схема Tinder-афериста была проста. В анкете — фотографии в дизайнерской одежде возле автомобилей премиум-класса. В статусе — не женат. Молодые девушки не могли пройти мимо. После знакомства искали информацию о потенциальном женихе в интернете. А там — бриллиантовый бизнес и папа — израильский магнат.

«Мы познакомились на сайте знакомств. Я только переехала в Лондон. Мы понравились друг другу и начали встречаться. Это было замечательно, лучший мужчина в моей жизни. Но через какое-то время у него начались проблемы. Ему понадобилась охрана. В итоге я потеряла больше двухсот тысяч фунтов», — рассказала пострадавшая Сесилия Фьельхой.

Леваев влюблял в себя девушек по щелчку пальцев. Был щедр и внимателен. Каждая его новая девушка считала, что она — единственная любовь алмазного принца. Но у Саймона были другие планы. Он умело лавировал между спутницами, не попадаясь на изменах. А после — исчезал, объясняя что у него серьезные проблемы. Будущие «жены» магната были готовы пойти на все ради любимого. Отдавали накопленные сбережения, продавали недвижимость, и даже брали кредиты под большие проценты. И лишь потом узнали, кто на самом деле их избранник.

Все богатства превратились в тыкву, даже не дотянув до полуночи. Оказалось, что никакого богатого принца не существует. Настоящее имя афериста — Шимон Хают. По сути, он смог сформировать целый бизнес. Пока одни девушки отправляли ему деньги для помощи, Леваев тратил их на роскошные ужины, отдых в отелях с другими. Обманутые спутницы обращались в полицию, но там лишь разводили руками. Ведь крупные суммы девушки отдавали добровольно. Поэтому жертвы афериста начали привлекать общественность к своей проблеме.

«Теперь я очень осторожна. Я пытаюсь прояснить всю ситуацию заранее, чтобы предотвратить очередную драму», — рассказала пострадавшая Пернилла Сьохольм.

Личностью афериста заинтересовался Интерпол. В 2019 Леваева задержали в Греции и экстрадировали в Израиль, где осудили за мошенничество. В тюрьме алмазный принц провел всего пять из положенных 15 месяцев — из-за пандемии коронавируса его освободили раньше срока. Вскоре по его истории сняли документальный фильм. Неуловимый бизнесмен долгое время жил на широкую ногу. Несмотря на то, что находился в международном розыске. Но теперь он должен будет ответить по закону. Если суд докажет вину Шимона Хаюта, он может надолго отправиться за решетку.

