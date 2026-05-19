НМГ и технопарк Шидао в Шэньчжэне договорились о стратегическом партнерстве в сфере ИИ

В рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай Национальная Медиа Группа (НМГ) и технологический парк Шидао, являющийся частью Шэньчжэня, крупнейшего технологического хаба Китая и мира, 19 мая заключили соглашение о стратегическом партнерстве в развитии искусственного интеллекта (ИИ) и технологической трансформации медиаиндустрии.

Соглашение определяет модель сотрудничества НМГ с ведущими китайскими технологическими корпорациями, ориентированную на трансфер передовых ИИ-решений в Россию, их масштабирование в экосистеме холдинга и коммерциализацию новых цифровых продуктов.

Пилотный проект реализуется совместно с глобальными технологическими лидерами — резидентами парка Шидао. Они специализируются на цифровой трансформации бизнеса, искусственном интеллекте и облачных вычислениях.

В рамках программы технологического тестирования НМГ внедрит генеративные ИИ-продукты для создания коротких сериалов и рекламных роликов с последующей совместной доработкой и локализацией под требования российского рынка. Партнерская модель сотрудничества нацелена на ускорение цифровой трансформации производственных процессов, интеграцию ИИ-решений и повышение эффективности — от внедрения технологий до их монетизации.

В соответствии с моделью сотрудничества НМГ планирует открыть региональное представительство в КНР на территории опережающего развития Шэньчжэня (округ Пиншань, кинопроизводственный и технологический парк Шидао), где располагаются штаб-квартиры крупнейших китайских технологических компаний. Приоритетными направлениями работы представительства станут производство контента по модели копродукции и совместная разработка и внедрение ИИ-продуктов для медиа, киноиндустрии и рекламной сферы.

«Шэньчжэнь — это интеллектуальный центр технологического развития Китая, а среди резидентов и партнеров Шидао такие технологические лидеры, как: корпорация Tencent, Volcano Engine, облачная сервисная платформа в периметре ByteDance, платформа для бесплатного просмотра микросериалов и чтения романов Hongguo и многие другие. Открытие представительства НМГ именно тут важно, так как в регионе располагаются штаб-квартиры гигантов китайской ИИ, технологической и киноиндустрии.

Стороны формируют партнерскую модель сотрудничества для усиления процессов трансформации производства контента, внедрения ИИ-решений, повышения эффективности от внедрения новых решений. Кооперация с китайскими технологическими лидерами наряду с активным развитием собственных цифровых решений позволит использовать лучшие мировые практики в интересах российского медиарынка и его потребителей», — отметила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

НМГ во время официального визита Путина в Индию 5 декабря прошлого года объявила о подписании соглашений о сотрудничестве с тремя крупнейшими медиакомпаниями страны. Среди них — крупнейшая государственная телерадиовещательная компания Индии Prasar Bharati (Прасар Бхарати), ведущее мультимедийное информационное агентство Южной Азии Asian News International (ANI, Индия) и индийская медиагруппа TV9 Network (Associated Broadcasting Company Private Limited). Баланова тогда подчеркнула, что многовековые связи между Индией и Россией — это прочный мост, соединяющий два великих народа через богатство традиций и взаимное уважение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.