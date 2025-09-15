Арабское НАТО: Египет хочет возродить проект объединенных вооруженных сил

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

Первопричина этой инициативы — конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

Зачем Египту проект объединенных вооруженных сил

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Египет хочет возродить проект объединенных вооруженных сил

Египет намерен возродить проект создания объединенных арабских вооруженных сил по образцу НАТО. Цель — коллективная защита в случае нападения извне. Об этом пишет издание EADaily.

Особенно предложение стало актуальным в преддверии чрезвычайного арабо-исламского саммита, который прошел 14–15 сентября. Он был созван в Дохе в связи с ударом Израиля по столице Катара. Эти события подталкивают Каир к тому, чтобы заручиться широкой региональной поддержкой.

Арабские СМИ с определенной периодичностью публикуют сообщения о том, что первопричина инициативы Египта — конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, а также агрессивной политикой еврейского государства в сторону арабских стран. В первую очередь — в сторону Сирии и Ливана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Дохе обсуждают создание альянса исламских стран. Исходя из предварительных заявлений, коалиция станет совместной оборонительной структурой против Израиля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.07
-1.31 97.45
-1.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:46
Посол России отреагировал на обвинения после инцидента с дронами в Польше
22:30
Над резиденцией президента Польши ликвидирован беспилотник
22:24
Захарова отметила колоссальный спрос на посещение Китая среди россиян
22:14
США не введут санкции против Китая без аналогичного решения Евросоюза
22:00
Тренера Глейхенгауза не пустили с фигуристкой Петросян на олимпийский отбор
21:45
Совфед назвал идею запрета въезда в ЕС россиян признаком самоизоляции Европы

Сейчас читают

Школа, давай, до свидания?
Аферист из Tinder: знаменитого мошенника-любовника задержали в Грузии
Блогер Влад А4 задолжал ФНС
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео