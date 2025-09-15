Арабское НАТО: Египет хочет возродить проект объединенных вооруженных сил

Египет хочет возродить проект объединенных вооруженных сил

Египет намерен возродить проект создания объединенных арабских вооруженных сил по образцу НАТО. Цель — коллективная защита в случае нападения извне. Об этом пишет издание EADaily.

Особенно предложение стало актуальным в преддверии чрезвычайного арабо-исламского саммита, который прошел 14–15 сентября. Он был созван в Дохе в связи с ударом Израиля по столице Катара. Эти события подталкивают Каир к тому, чтобы заручиться широкой региональной поддержкой.

Арабские СМИ с определенной периодичностью публикуют сообщения о том, что первопричина инициативы Египта — конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, а также агрессивной политикой еврейского государства в сторону арабских стран. В первую очередь — в сторону Сирии и Ливана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Дохе обсуждают создание альянса исламских стран. Исходя из предварительных заявлений, коалиция станет совместной оборонительной структурой против Израиля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.