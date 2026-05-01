Клоун, а не дипломат: Кае Каллас посоветовали сменить профессию

Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 29 0

По главе евродипломатии жестко прошелся политик из Финляндии.

Каю Каллас назвали клоуном

Кае Каллас посоветовали сменить профессию

Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема посоветовал Кае Каллас сменить профессию. Об этом он написал в соцсети X.

По мнению Мема, главе евродипломатии больше бы подошла работа в совсем другой организации.

«Кая Каллас выбрала не ту профессию — дипломата. Ей бы лучше быть клоуном», — написал Мема.

Политик уверен: тот факт, что Каллас является дипломатом — позор для Европы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в шутку назвала главу евродипломатии Каю Каллас потенциальной победительницей чемпионата по имитации поросячьего визга в Эстонии.

Также Захарова также советовала руководству стран — участниц НАТО изучить работы психоаналитика Зигмунда Фрейда, чтобы разобраться со своими «детскими фобиями», обратив внимание на то, как США поставили себе в подчинение остальные страны альянса

Ранее Кая Каллас заявляла, что Россия за последние 100 лет якобы напала на более чем 19 стран, включая государства Африки. Захарова отмечала, что такие заявления отражают уровень знаний Каллас школьной программы.

