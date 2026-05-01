Мужчина пытался напасть на губернатора Свердловской области Дениса Паслера

Сергей Добровинский
Злоумышленника задержали и передали правоохранительным органам.

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; Telegram/Подливтика 2.0/politpodliva; 5-tv.ru

Неизвестный пытался напасть на губернатора Свердловской области Дениса Паслера во время первомайского митинга в Екатеринбурге. Видео распространяется в соцсетях. В пресс-службе губернатора подтвердили эту информацию в беседе с 5-tv.ru.

Глава региона фотографировался с местной жительницей, когда к нему попытался прорваться агрессивный мужчина в спортивном костюме. Нападавшего остановила охрана буквально в полуметре от Паслера.

Тот остался совершенно невозмутим и продолжил общение с горожанами, в то время как нарушителя задержали и выволокли за пределы площадки.

«Мужчина передан правоохранительным органам для выяснения обстоятельств. Никто не пострадал», — рассказали 5-tv.ru в пресс-службе губернатора.

Паслера назначили временно исполняющим обязанности Губернатора Свердловской области 26 марта 2025 года. Получив назначение, он выразил президенту РФ Владимиру Путину благодарность за оказанное доверие.

Позже по итогам досрочных выборов 12–14 сентября 2025 года политика утвердили на должность главы региона — он получил 61,30% голосов.

Типичный Овен — миф: астролог раскрыла правду об огненном знаке зодиака

Последние новости

10:40
Врач объяснил, сколько шашлыка можно съесть без вреда для здоровья
10:26
Клоун, а не дипломат: Кае Каллас посоветовали сменить профессию
10:18
Надоели шашлыки? Чем заменить привычный выезд на природу в майские праздники
10:10
Мужчина пытался напасть на губернатора Свердловской области Дениса Паслера
10:00
Мэр Москвы поздравил жителей столицы с Праздником Весны и Труда
9:35
Поезд Киев-Ужгород сошел с рельсов, врезавшись в автокран

Сейчас читают

Минздрав расширил временные противопоказания к донорству крови
Как работают центры «Мои Документы» в майские праздники 2026 года
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 мая, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео