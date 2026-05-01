Мужчина пытался напасть на губернатора Свердловской области Дениса Паслера

Неизвестный пытался напасть на губернатора Свердловской области Дениса Паслера во время первомайского митинга в Екатеринбурге. Видео распространяется в соцсетях. В пресс-службе губернатора подтвердили эту информацию в беседе с 5-tv.ru.

Глава региона фотографировался с местной жительницей, когда к нему попытался прорваться агрессивный мужчина в спортивном костюме. Нападавшего остановила охрана буквально в полуметре от Паслера.

Тот остался совершенно невозмутим и продолжил общение с горожанами, в то время как нарушителя задержали и выволокли за пределы площадки.

«Мужчина передан правоохранительным органам для выяснения обстоятельств. Никто не пострадал», — рассказали 5-tv.ru в пресс-службе губернатора.

Паслера назначили временно исполняющим обязанности Губернатора Свердловской области 26 марта 2025 года. Получив назначение, он выразил президенту РФ Владимиру Путину благодарность за оказанное доверие.

Позже по итогам досрочных выборов 12–14 сентября 2025 года политика утвердили на должность главы региона — он получил 61,30% голосов.

