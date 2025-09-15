«Случается дважды в год»: почему в октябре возможны помехи на телеэкранах

В октябре на российских телеэкранах могут появиться помехи из-за интерференции

Могут наблюдаться кратковременные сбои в работе телевидения с 27 сентября по 20 октября в разных регионах России. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

В компании объяснили, что в этот период наступает сезон солнечной интерференции — явления, при котором радиоволны Солнца мешают приему спутникового телесигнала.

В РТРС отметили, что современные цифровые технологии сводят эффект к минимуму, поэтому подавляющее большинство телезрителей не заметит изменений. Связисты подготовили резервные источники сигнала, чтобы при необходимости переключить трансляцию.

«Интерференция случается дважды в год и длится три недели, начиная от дней осеннего и весеннего равноденствия. Солнце раз в сутки оказывается на одной линии со спутником связи и приемной земной станцией. Это может приводить к единичным случаям кратковременного „замерзания“ или пропадания картинки», — рассказали представители РТРС.

График влияния интерференции доступен на сайте ртрс.рф. Для уточнения информации можно воспользоваться горячей линией РТРС.

