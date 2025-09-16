Новые подробности: бывшая подруга Меган Маркл может выпустить откровенную книгу

Mirror: Бывшая подруга Меган Маркл может выпустить откровенную книгу

В издательском мире обсуждают возможный выход книги Джессики Малруни — канадского стилиста и одной из бывших ближайших подруг герцогини Сассекской Меган Маркл. Об этом сообщило издание Mirror.

По словам инсайдеров, она может получить семизначный гонорар, если согласится рассказать о своем опыте общения с Маркл и закулисной жизни королевской семьи.

Малруни и Маркл познакомились в Торонто, когда Меган снималась в сериале «Форс-мажоры». Их дружба продолжалась долгие годы, а дети Джессики присутствовали на королевской свадьбе Меган и принца Гарри в 2018 году.

Однако в 2020 году отношения прервались после скандала вокруг Малруни, обвиненной в проявлении расизма во время конфликта с блогером Сашей Эксетер. Тогда ее муж уволился с телевидения, а Меган публично дистанцировалась от подруги.

С тех пор Джессика практически не высказывалась о произошедшем. Источники утверждают, что она переживала эмоциональный кризис, наблюдая за слухами и публикациями, но не имея возможности рассказать свою версию.

«Теперь у нее есть шанс вернуть себе голос и развеять ложные обвинения», — поделился инсайдер.

Интерес к книге вызван не только дружбой Джессики с Меган, но и тем, что женщина может пролить свет на давние истории — от ситуации с примеркой платья принцессы Шарлотты до личных конфликтов, которые сопровождали отношения герцогини с королевской семьей.

