Новые подробности: бывшая подруга Меган Маркл может выпустить откровенную книгу

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 16 0

Она получит семизначный гонорар за информацию о закулисье королевской жизни.

Тайны и скандалы королевской семьи — новые подробности

Фото: Richard Shotwell/AP/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: Бывшая подруга Меган Маркл может выпустить откровенную книгу

В издательском мире обсуждают возможный выход книги Джессики Малруни — канадского стилиста и одной из бывших ближайших подруг герцогини Сассекской Меган Маркл. Об этом сообщило издание Mirror.

По словам инсайдеров, она может получить семизначный гонорар, если согласится рассказать о своем опыте общения с Маркл и закулисной жизни королевской семьи.

Малруни и Маркл познакомились в Торонто, когда Меган снималась в сериале «Форс-мажоры». Их дружба продолжалась долгие годы, а дети Джессики присутствовали на королевской свадьбе Меган и принца Гарри в 2018 году.

Однако в 2020 году отношения прервались после скандала вокруг Малруни, обвиненной в проявлении расизма во время конфликта с блогером Сашей Эксетер. Тогда ее муж уволился с телевидения, а Меган публично дистанцировалась от подруги.

С тех пор Джессика практически не высказывалась о произошедшем. Источники утверждают, что она переживала эмоциональный кризис, наблюдая за слухами и публикациями, но не имея возможности рассказать свою версию.

«Теперь у нее есть шанс вернуть себе голос и развеять ложные обвинения», — поделился инсайдер.

Интерес к книге вызван не только дружбой Джессики с Меган, но и тем, что женщина может пролить свет на давние истории — от ситуации с примеркой платья принцессы Шарлотты до личных конфликтов, которые сопровождали отношения герцогини с королевской семьей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.07
-1.31 97.45
-1.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:20
«При ней нельзя шутить»: Баста рассказал, как дочери отстаивают свои границы
0:13
Новые подробности: бывшая подруга Меган Маркл может выпустить откровенную книгу
0:00
В Нью-Йорке на Таймс-сквер показали рекламу конкурса «Интервидение»
23:53
«Была дискуссия»: Нетаньяху разговаривал с Трампом перед ударом по Дохе
23:35
Подростки в КНР помочились в кастрюлю с супом и получили многомиллионный штраф
23:17
В Новороссийске мужчина зарубил топором жену, ее знакомого и племянницу

Сейчас читают

Школа, давай, до свидания?
Аферист из Tinder: знаменитого мошенника-любовника задержали в Грузии
«Больно смотреть на слезы дочери»: семья Лерчек оказалась на грани бедности
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео