Над резиденцией президента Польши ликвидирован беспилотник
Полиция задержала двух граждан Белоруссии.
Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий
Дональд Туск сообщил о ликвидации дрона над резиденцией президента Польши
Премьер-министр Польши Дональд Туск в личном блоге в социальной сети X сообщил, что служба государственной охраны уничтожила беспилотник, якобы действовавший над резиденцией президента страны в Варшаве.
«Служба государственной охраны недавно нейтрализовала беспилотник, действовавший над правительственными зданиями (улица Парковая) и дворцом Бельведер», — отметил политик.
К тому же Туск сообщил о задержании двух граждан Белоруссии. По словам премьер-министра, полиция уже занимается расследованием обстоятельств инцидента.
Ранее сообщалось о том, что в воздушное пространство Польши 10 сентября 2025 года вторглись якобы российские беспилотники. Дональд Туск заявил, что дроны представляли угрозу для страны. Уточняется, что доказательств принадлежности беспилотников именно к России польская сторона так и не предоставила.
В то же время 14 сентября стало известно о еще одном инциденте с якобы российским беспилотником. На этот раз о нарушении воздушного пространства сообщили в Румынии. По мнению главы МИД Польши Радослава Сикорского, эти инциденты представляют собой части одного большого плана Кремля.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что, по словам Дональда Туска, в Польше растет волна антиукраинских настроений.
