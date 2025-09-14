«Волна антипатии»: Туск заявил о росте антиукраинских настроений в Польше

Премьер-министр Польши Туск заявил о росте антиукраинских настроений в стране

В Польше растет волна антиукраинских восстаний. В то же время население все больше поддерживает Россию. Об этом в личном блоге в социальной сети X сообщил премьер-министр страны Дональд Туск.

«Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», — отметил политик.

По словам Туска, нынешняя задача правительства Польши заключается в сдерживании подобных тенденций. К тому же премьер-министр добавил, что польские политики не должны «плыть по течению». Кроме того, Туск заявил, что это испытание для всего «политического класса» республики.

О проникновении неких дронов в воздушное пространство Польши стало известно утром 10 сентября 2025 года. По словам Туска, беспилотники принадлежали России и предоставляли угрозу для страны. Однако каких-либо доказательств причастности дронов именно к РФ он не привел.

В то же время 14 сентября экс-судья административного воеводского суда в Варшаве Томас Шмидт сообщил, что беспилотники на территорию Польши были направлены Украиной. По его словам, это был согласованный приказ сверху.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава министерства внутренних дел Польши сообщил о закрытии границы с Белоруссией.

