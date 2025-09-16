Угрожали оружием: преподавателя из Британии приняли за шпиона в Южной Корее

Dаilу Маil: преподавателю из Британии приняли за шпиона в Южной Корее

Преподаватель Стивен Лоу 48 лет из Великобритании рассказал о своем экстремальном опыте во время прогулки вдоль демилитаризованной зоны между КНДР и Южной Кореей. По его словам, он был принят за шпиона и оказался под дулами военного оружия. Об этом сообщило издание Daily Mail.

После окончания годового контракта преподавателя английского языка в школе неподалеку от ДМЗ, Лоу решил отметить событие одиночным походом по популярному маршруту. Однако его путь неожиданно превратился в испытание.

На вершине горы, среди старых военных сооружений, Стивен укрылся в пустой снайперской хижине и развел костер, используя в качестве розжига экземпляр книги «Сумерки».

Когда из укрытия повалил дым, на место сбежались солдаты, решившие, что началась атака. Попытка бегства лишь усугубила ситуацию — англичанин забрел в закрытую военную зону, где на протяжении двух часов слышал взрывы и выстрелы.

Дальше события приняли еще более сюрреалистичный оборот: на обратном пути он наткнулся на пчеловода, окруженного роем пчел. Насекомые забрались под одежду Стивена, и ему пришлось раздеться до белья с изображением британского флага, что, как он позже пошутил, выглядело «патриотично, но безумно».

Когда же он, наконец, добрался до окраины города, его остановил вооруженный охранник. Солдат с M16 и подствольным гранатометом заподозрил иностранца в шпионаже.

Спасти ситуацию помог телефонный звонок бывшему студенту — корейскому врачу, который теперь работал у президента Южной Кореи. По его совету Стивен закричал «Хангук чингу!» («Друг из Кореи!»), после чего охранник связался с врачом и отпустил иностранца.

«Трудно было поверить, что меня действительно приняли за шпиона. Но именно в этом меня и подозревал солдат», — вспоминал Стивен. Позже он узнал, что охранник не имел доступа к боевым патронам.

Через десять лет преподаватель вернулся на тот же маршрут и все же достиг своей цели — вертолетной площадки на вершине.

«Иногда знание пары слов на другом языке может стать разницей между приятной прогулкой и тем, что вас принимают за шпиона», — говорит он сегодня.

