На Чемпионате мира по борьбе в Хорватии разгорелся скандал

Эфирная новость 14 0

Инцидент случился во время поединка Исмаила Мусукаева, выступающего за Венгрию, и японца Йошиносуке Аояги.

На Чемпионате мира по борьбе в Хорватии произошел конфликт двух спортсменов

Сегодня получил продолжение громкий скандал, разгоревшийся во время чемпионата мира по вольной борьбе в Хорватии. Во время поединка уроженца Кабардино-Балкарии Исмаила Мусукаева и японца Йошиносуке Аояги азиат повел себя очень странно, характерными движениями сзади унизив своего соперника. На ковре началась драка, все-таки Мусукаев с Северного Кавказа и такое простить не мог. Именно поэтому потасовка продолжилась и в раздевалке.

Мусукаев сейчас выступает за Венгрию, поэтому жалобу будет подавать федерация в Будапеште. И это, скорее всего, расценят как неспортивное поведение, и последует дисквалификация японца.

