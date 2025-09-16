Программа должна быть закрыта: США считают ядерное развитие Ирана неприемлемым

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 24 0

Вашингтон требует ликвидации всех мощностей Тегерана по обогащению урана.

Почему США считают ядерное развитие Ирана неприемлемым

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министр энергетики США Райт: Иран должен прекратить развивать ядерную программу

В Министерстве энергетики США считают, что Иран должен полностью закрыть свою ядерную программу, в том числе избавиться от всех мощностей по обогащению урана. Об этом сообщил глава американского ведомства Крис Райт на конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), запись мероприятия опубликована на официальном сайте U.S.Department of Energy.

«Путь Ирана к ядерному оружию, включая все возможности по обогащению и переработке, должен быть полностью демонтирован», — сказал Райт.

Как отметил министр энергетики, Тегерану необходимо открыто сотрудничать с МАГАТЭ и соблюдать свои обязательства по гарантиям безопасности, иначе напряженность в регионе будет только нарастать. По словам Райта, недостаточная прозрачность Ирана по отношению к агентству и «его ядерные эскалации недопустимы».

Глава ведомства подчеркнул, что Иран должен «оказывать полное содействие МАГАТЭ», учитывая наложенные на него обязательства. Кроме того, он потребовал от страны допуск для инспекторов ко всем объектам, «вызывающим озабоченность».

В августе стало известно, что представители агентства планируют переговоры с официальными лицами США, предметом которых станет обогащенный уран в Иране. Сотрудники МАГАТЭ вылетели в Вашингтон, чтобы получить точную информацию о запасах оружейного урана, оставшегося в Иране после американских ударов. Сами Штаты не могли дать соответствующий отчет.

Ранее, писал 5-tv.ru, Китай показал ракету с радиусом поражения во всю Землю.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.07
-1.31 97.45
-1.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:15
В Москве стартовал Фестиваль китайской культуры
3:03
На Чемпионате мира по борьбе в Хорватии разгорелся скандал
2:55
Программа должна быть закрыта: США считают ядерное развитие Ирана неприемлемым
2:43
Угрожали оружием: преподавателя из Британии приняли за шпиона в Южной Корее
2:30
«Артиллерия и вертолеты»: ЦАХАЛ нанес более 30 ударов по Газе за 20 минут
2:27
Пушилин назначил председателем правительства ДНР нижегородца Андрея Черткова

Сейчас читают

Школа, давай, до свидания?
Аферист из Tinder: знаменитого мошенника-любовника задержали в Грузии
«Больно смотреть на слезы дочери»: семья Лерчек оказалась на грани бедности
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео