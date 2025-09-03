Оружие Судного дня: Китай показал ракету с радиусом поражения во всю Землю

Китай показал ядерную ракету с радиусом поражения во всю Землю

Во время военного парада в Пекине по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны Китай продемонстрировал стратегическую ядерную межконтинентальную ракету DF-5 °C. Радиус поражения данного оружия охватывает всю планету.

В торжественном шествии приняли участие более десяти тысяч военнослужащих, а также более 100 самолетов и сотни единиц наземного вооружения.

На трибунах разместились более 50 000 зрителей. В честь торжества в Пекине развесили около 230 тысяч китайских флагов.

Торжественное мероприятие началось с 80 артиллерийских залпов, каждый из которых символизировал год, прошедший с окончания Второй мировой войны.

Посетили парад 26 иностранных лидеров, включая президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Согласно данным Центрального телевидения Китая, вечером в Доме народных собраний состоится торжественный прием, в котором примет участие председатель КНР Си Цзиньпин и другие представители власти.

