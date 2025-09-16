Не плясать под чужую дудку: как распознавать техники манипуляторов

Психолог Чеснокова: чаще всего манипуляторы используют повторяющиеся сценарии

Если абьюзер нападает открыто и агрессивно, то манипулятор хитростью вынуждает жертву делать то, что ему нужно. Это тоже насилие, но его не всегда удается сразу идентифицировать. Психологическое давление часто преподносится как проявление любви, дружбы, поддержки. Клинический психолог Елизавета Чеснокова объяснила aif.ru, как узнать манипулятора и вырваться из его цепких когтей. Эксперт предупредила, что его любимый прием — пробуждение чувства вины.

Какие маски он чаще всего надевают манипуляторы

Активно подавляющий кажется прямым, честным, немного резким и бескомпромиссным. Он не дает выбора. кроме как стать на его сторону. Нередко это люди, наделенные реальной властью — начальники, чиновники или старшие в семье.

Манипулятор в образе «нежной принцессы» претворяется беспомощным милашкой. Он не просит напрямую, но всячески намекает — вот это надо бы сделать за него. У него же лапки! И если такой человек найдет своего «спасителя», то не отпустит.

Манипулятор-соперник сравнивает и соревнуется круглосуточно. А чтобы возвыситься над теми, кого не может превзойти, начинает унижать, подшучивать, выискивать недостатки. Не сомневайтесь, он обесценит все ваши успехи и подтвердит таким образом собственную значимость, но будет при этом выглядеть воплощением заботы и желания сделать вас лучше.

«Холодную маску» нередко надевают манипуляторы-родители. Они говорят классическое «делай, что хочешь», подразумевающее «только посмей это сделать». Безразличие и игнорирование превращаются в наказание, ведь ребенку любого возраста необходимо внимание и признание со стороны мамы и папы. На самом деле их просто выводит из себя любое непослушание.

Манипулятор в образе очаровательного лиса так и сыплет комплиментами, поддерживающими фразами и подарочками. Но это ненадолго. Рано или поздно он потребует «вернуть долг», но сделает это обаятельно и притворно позитивно. Так, что вы не осмелитесь отказать.

Как не стать жертвой манипуляции

Желание быть хорошим и нужным человеком — капкан манипулятора. Он питается и пользуется слабостями оппонента. Возможно, он делает это неосознанно, а по привычке. Это его способ выжить, но ему при этом нужны доноры, которых можно контролировать. За таким поведением стоят неуверенность в себе, выученная беспомощность, такой же страх отвержения, как и у жертвы.

Но попытки превращать людей в марионеток разбиваются о честность. В том числе и с самим собой. Старайтесь понять, хочется вам сейчас помогать кому-то или «правильно было бы помочь». Если поступком движет вина, страх или тревога, скорее всего, на вас давят и принуждают, просто завуалированно. Научитесь говорить «нет» без агрессии, берите паузу на обдумывание просьбы или предложения. И обратитесь к психологу, если чувствуете, что сами не справитесь.

