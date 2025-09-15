Источник комфорта: врач рассказал о пользе сна с питомцем

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 65 0

Многие давно уже считают домашних животных полноценными членами своей семьи.

Можно ли спать с домашними животными в одной кровати?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Врач Андрей Кузьмичев: присутствие животного помогает быстрее заснуть

Совместный сон человека с собакой или кошкой — источник комфорта и чувства защищенности. Таким мнением с «Известиями» поделился врач-терапевт Андрей Кузьмичев.

Во многих семьях все чаще разрешают животным не только находиться в спальне, но и делить одну кровать с хозяином. По мнению врача, в этом нет ничего ужасного, ведь психологи не просто так рекомендуют людям с депрессией или тревожными расстройствами чаще контактировать с братьями нашими меньшими.

«Присутствие животного помогает расслабиться, быстрее заснуть и снизить уровень тревожности. Тактильный контакт нормализует давление и частоту сердечных сокращений, укрепляет иммунитет», — рассказал специалист.

Дети, которые с первых дней жизни общаются с собакой или кошкой реже, как подчеркнул Кузьмичев, страдают аллергиями.

Однако все же есть моменты, когда совместный сон с домашним питомцем может навредить. Так, если у человека есть заболевания дыхательных путей, например, астма, то частички шерсти и кожи животного могут ухудшить состояние здоровья. Поэтому лучше воздержаться от совместного сна со своим четвероногим другом.

«Чтобы совместный сон приносил пользу, важно создать правильные условия. Животные и люди во сне двигаются, поэтому кровать должна быть достаточно просторной», — добавил Андрей Кузьмичев.

Также для сна с питомцем важно выбирать правильные постельные принадлежности: они должны быть простыми в уходе и гипоаллергенными.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что более 20% россиян страдают от мигрени. Вокруг этого недуга существует множество мифов, часть из которых врачи развеяли.

