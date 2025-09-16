Восемь человек погибли в результате атаки Израиля на Газу

В первые минуты очередной операции ЦАХАЛ нанес 37 мощных ударов.

С оглушительного обстрела несколько часов назад начался новый израильский штурм Газы. В первые же минуты ЦАХАЛ нанес 37 мощных ударов по центру города. Местная площадь полностью уничтожена. Десятки людей оказались под завалами.

На данный момент известно о восьми погибших. Взрывы были настолько сильными, что из-за них дрожали даже стекла в центральной части самого Израиля. Ближневосточные СМИ уверены, что в этот раз Тель-Авив намерен окончательно оккупировать город. Причем, по данным израильской прессы, завершение наземной операции ЦАХАЛ прогнозируют уже к концу этого года.

Агрессия правительства Нетаньяху не осталась незамеченной. Вскоре после сообщений о штурме Газы в Иерусалиме начался протест. Семьи заложников собрались у дома израильского премьера, чтобы выступить против военных действий еврейского государства.

