В Италии мужчина спрыгнул с балкона, убил случайную прохожую, а сам выжил

|
Дарья Орлова
Сейчас он госпитализирован со множественными переломами ног.

В Италии дед спрыгнул с балкона, убил прохожую и выжил

В Италии мужчина спрыгнул с балкона и убил случайную прохожую

В Италии мужчина выпрыгнул с четвертого этажа своего дома в попытке покончить с собой, но в итоге убил женщину, которая выходила из дома. Об этом сообщает People. Жертву идентифицировали как 83-летнюю Франческу Манно.

«Манно умерла в результате сильного удара при падении», — сказано в публикации.

Мужчине около 70 лет. Он получил множественные переломы ног, но выжил. Изначально полицейские предполагали, что это было двойное самоубийство, однако вскоре выяснилось, что Манно никак не была связана с подозреваемым. Она жила в этом же доме вместе с мужем и редко выходила на улицу. Итальянские власти планируют провести вскрытие для уточнения причин смерти. По предварительной информации, сосед ударил Манно в лоб.

После завершения предварительного расследования мужчине предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. Следующие этапы дела будут зависеть от выводов судебной и медицинской экспертизы, а также от состояния пострадавшего мужчины.

