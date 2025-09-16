А отпускные? В Японии управляющий с ножом набросился на увольняющихся сотрудниц

В Японии управляющий с ножом набросился на увольняющихся сотрудниц

В Японии начался судебный процесс над бывшим управляющим кафе из префектуры Кумамото, который в марте 2024 года напал с ножом на трех своих сотрудниц. Об этом сообщает Japan Today.

На слушаниях установлено, что 31-летний Кимиаки Нара узнал о решении сотрудниц — девушек 19 и 20 лет — уволиться. Мужчина пригласил пригласил их в заведение. В подвале кафе достал кухонный нож и нанес удары по животу, лицу и шее каждой из них.

Полицию вызвал случайный прохожий, заметивший мужчину с окровавленным ножом на улице. Пострадавшие получили тяжелые травмы и были госпитализированы, восстановление заняло свыше трех месяцев.

Адвокат подсудимого пояснил, что его клиент находился в состоянии сильного стресса из-за чрезмерных переработок. Сам Нара полностью признал свою вину в содеянном. Окончательный приговор по этому делу будет оглашен 17 сентября.

