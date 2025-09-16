А отпускные? В Японии управляющий с ножом набросился на увольняющихся сотрудниц

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

Он нанес девушкам удары по животу, лицу и шее.

В Японии мужчина с ножом напал на увольняющихся девушек

Фото: FRANCK ROBICHON/EPA/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Японии управляющий с ножом набросился на увольняющихся сотрудниц

В Японии начался судебный процесс над бывшим управляющим кафе из префектуры Кумамото, который в марте 2024 года напал с ножом на трех своих сотрудниц. Об этом сообщает Japan Today.

На слушаниях установлено, что 31-летний Кимиаки Нара узнал о решении сотрудниц — девушек 19 и 20 лет — уволиться. Мужчина пригласил пригласил их в заведение. В подвале кафе достал кухонный нож и нанес удары по животу, лицу и шее каждой из них.

Полицию вызвал случайный прохожий, заметивший мужчину с окровавленным ножом на улице. Пострадавшие получили тяжелые травмы и были госпитализированы, восстановление заняло свыше трех месяцев.

Адвокат подсудимого пояснил, что его клиент находился в состоянии сильного стресса из-за чрезмерных переработок. Сам Нара полностью признал свою вину в содеянном. Окончательный приговор по этому делу будет оглашен 17 сентября.

Ранее в американском городе Портленд, штат Орегон, четырехлетняя девочка позвонила в службу спасения и сообщила о смертельном нападении на свою мать.

Правоохранители рассказали, что женщина по имени Нейлианн Исам была найдена в доме с ножевым ранением. Она находилась там вместе с детьми, пытаясь укрыться от предполагаемого домашнего насилия.

Во время разговора с диспетчером девочка произнесла, что «папа убил маму». Ребенок также назвал имя подозреваемого — им оказался Мейта Джозеф.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.07
-1.31 97.45
-1.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:40
Волочкова негодует, а вся страна танцует: как «ленивый» балет Булановой стал ее золотой жилой
9:30
Схватил за бочок: в Индии волк растерзял пятилетнюю девочку во время семейного ужина
9:22
Восемь человек погибли в результате атаки Израиля на Газу
9:16
А отпускные? В Японии управляющий с ножом набросился на увольняющихся сотрудниц
9:08
Трамп подал иск против The New York Times на 15 миллиардов долларов за клевету
9:04
Спасет или подведет? Можно ли доверять готовым наборам автомобильных аптечек

Сейчас читают

Школа, давай, до свидания?
«Политика дезинформации»: ХАМАС обвинило США в эскалации конфликта в Газе
Программа должна быть закрыта: США считают ядерное развитие Ирана неприемлемым
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео