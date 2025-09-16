Родила от брата: в Индии школьница бросила младенца в сливной бочок и сбежала

|
Дарья Орлова
Ребенка не удалось спасти.

В Индии школьница родила от брата и оставила ребенка умирать

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В Индии школьница бросила младенца в сливной бочок и ушла

В Индии 15-летняя школьница родила ребенка после многократного насилия со стороны своего двоюродного брата. Младенца она оставила младенца умирать в туалете, сообщает Times of India.

Девушка забеременела после того, как родственник на протяжении многих месяцев насильно принуждал ее к сексу. После рождения младенца школьница бросила его в сливной бачок и ушла. По ее словам, рассказать о насилии о насилии боялась.

Семья жертвы подала заявление об изнасиловании, полиция начала расследование по этому делу. Ребенка позднее нашли, но спасти его не удалось.

Ранее в Санкт-Петербурге родители новорожденного ребенка пытались скрыть его смерть. Следствие выяснило, что младенец умер 1 августа 2025 года в доме на улице Березовой в Авиагородке, но родители не сообщили об этом — они замотали тело в одеяло и закопали на участке. Место прикопа вскоре разворошили собаки.

По данному факту возбуждено уголовное дело, мать ребенка и ее сожитель были задержаны до 30 сентября.

