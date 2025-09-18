Почему любовь уходит: 5 неочевидных причин расставания с мужчиной

Психолог Бобкова: чаще всего мужчины уходят от женщин из-за недостатка поддержки

Есть несколько основных причин расставания с мужчиной. Об этом 5-tv.ru рассказала Марина Бобкова — семейный психолог.

В момент расставания мир сужается до вопроса: «В чем моя вина?». Общество охотно подсказывает простые, стереотипные и глубоко ранящие ответы: «нужно было лучше выглядеть», «меньше контролировать», «быть проще».

Бобкова советует перестать искать виноватых.

Психолог уверена: мы часто забываем главное: отношения — это живой, динамический процесс. Мы меняемся, год назад мы были одними, сегодня другими. Наши взгляды, ценности, потребности тоже меняются. Так же и отношения не могут оставаться статичными — они либо развиваются, либо разрушаются.

Страх перед переменами, желание удержать привычное и «безопасное», даже если оно уже не приносит радости, заставляет нас цепляться за устаревшие модели поведения. Мы боимся увидеть друг в друге «новых» людей и предпочитаем делать вид, что все по-прежнему. Но именно отрицание естественного развития и приводит к тому, что отношения медленно умирают изнутри.

Марина Бобкова заявляет: разрыв — это почти всегда трагедия общих недосказанностей, невыраженных потребностей и циклов, в которых запутались двое. Это больно, но это не приговор вам как личности.

Давайте посмотрим на ситуацию чуть глубже и выделим 5 основных причин. Но не его ухода, а разрыва ваших общих отношений.

Потеря ресурсов

Вы заметили, что в какой-то период вы полностью погрузились в семью, отложив свои интересы, карьеру, друзей? Партнер стал главным источником вашего смысла, признания и эмоциональной поддержки. Эта роль давала ощущение нужности и наполненности. Но когда внешние обстоятельства изменились (дети выросли, карьера мужа вышла на новый уровень), эта роль исчерпала себя. Внутри образовалась пустота.

Вместо того чтобы искать новые опоры в себе, вы бессознательно стали искать их в муже: усилили заботу, ждали от него подтверждения своей ценности и любви. Он же почувствовал, что стал не партнером, а источником вашего эмоционального выживания. Это создало огромное давление — ощущение, что от его «качества работы» зависит чужое эмоциональное состояние. Его отдаление — это часто не уход от вас, а попытка сбросить непосильную ношу и «выжить».

Спросите себя:

Какие сферы жизни наполняли меня до отношений? Какие увлечения и интересы я отложила «на потом» и хотела бы к ним вернуться? Где сегодня могут находиться мои ресурсы помимо партнера?

Контроль

Почему он задерживается? С кем переписывается? В какой-то момент страх потерять связь с партнером становится настолько сильным, что единственным способом унять тревогу кажется тотальный контроль: проверка телефона, допросы, требования отчета.

Важно понимать: ваш контроль — это не желание власти или вредность. Это паническая попытка вернуть себе ощущение безопасности в отношениях. Это безмолвный крик: «Не уходи! Убеди меня, что мы еще вместе!».

Но мужчина считывает этот крик иначе: как тотальное недоверие, вторжение в его личные границы и обвинение. В ответ он начинает защищаться: скрывается, избегает откровений, эмоционально отдаляется. Его отдаление, в свою очередь, подтверждает ваши худшие опасения и усиливает тревогу. Возникает порочный круг, где контроль рождает дистанцию, а дистанция — еще больший контроль.

Спросите себя:

Что для меня важнее: попытаться удержать партнера силой и другими старыми способами или научиться встречаться с ним заново, выстраивая доверие без контроля?

Недостаток поддержки

Со временем в его жизни появляются новые проекты, увлечения, круг общения. Он развивается, меняется, ищет новые пути. А вы, оставаясь в привычной роли, замечаете, что общих тем становится все меньше. Его новые интересы начинают вызывать не радость, а тревогу: «Мы становимся разными! Он уходит от меня!».

Когда один партнер растет, а другой остается на месте, то, что раньше объединяло, постепенно исчезает. Новые увлечения мужчины начинают восприниматься как угроза стабильности отношений, а не как повод для гордости. Вместо поддержки и интереса он встречает непонимание и опасения. Это заставляет его скрывать часть своей жизни, переставать делиться достижениями и мечтами, чтобы не встречать осуждения или равнодушия.

Вы чувствуете его эмоциональную отстраненность и читаете ее как отвержение. Он же чувствует, что его не принимают настоящим, и перестает искать в вас поддержку. Так рождается дистанция, которая растет даже тогда, когда вы физически рядом.

Спросите себя:

Могу ли я искренне радоваться росту партнера, даже если сейчас сама нахожусь в поиске себя? Достаточно ли я сама нахожусь в поддерживающей среде, чтобы иметь ресурс поддерживать его?

Конфликты

Вы оба устали: постоянные упреки, обиды, крики. Кажется, что ссоры возникают на пустом месте, но на самом деле это — искаженные крики о помощи.

Неуслышанные просьбы о близости, невысказанные потребности в поддержке постепенно превращаются в упреки. Фраза «Ты вечно на работе!» на самом деле означает: «Я скучаю по тебе, мне не хватает твоего внимания».

Но партнер слышит не это, а обвинение и критику. В ответ он защищается — молчанием или агрессией. Вы, не получив желаемого отклика, усиливаете натиск.

Бобкова заявляет, что проблема — не в самих конфликтах, ведь они неизбежны в отношениях. Проблема в том, что после них не происходит восстановления связи. Не происходит примирения, диалога, обсуждения чувств. Вместо этого нарастает холод и дистанция. Каждый неразрешенный конфликт — это эрозия доверия и близости, шаг к пропасти между вами.

Спросите себя:

Когда я вступаю в конфликт, чего я на самом деле хочу — наказать партнера за недостаток внимания или восстановить нарушенную близость? Что я могу сделать, чтобы после ссоры мы стали ближе, а не дальше друг от друга?

Личный кризис

Иногда он говорит: «Я не знаю, кто я», «Мне нужно разобраться в себе».

И это самый болезненный и неочевидный сценарий. Но важно понимать, что личный кризис случается у обоих партнеров.

Пока вы сидели на месте, он продолжал активно продвигаться в социальной сфере — карьера, новые проекты, общение. Эта разность в темпах и направлениях роста дает ощущение растущей пропасти. Вы остаетесь в роли, которая постепенно теряет смысл, а он чувствует, что его не видят и не принимают таким, каким он становится.

«Там я развиваюсь. Здесь я застрял».

В результате отношения становятся не убежищем, а местом, где он вынужден играть не свою роль. И он уходит, чтобы найти пространство, где можно быть собой.

Спросите себя:

Где сейчас нахожусь я на своем жизненном пути? Какой лично у меня этап развития? Что для меня сейчас важно? Готовы ли мы оба увидеть друг друга в новом свете, принять и поддержать?

Что делать?

Психолог рассказывает: если вы узнали в описанных сценариях свои отношения — это уже первый шаг к изменениям. Осознание — ключ к новым, здоровым отношениям. Но чтобы работать над восстановлением эффективно, важно понимать, на какой именно стадии кризиса вы находитесь.

Говорите о чувствах, а не о претензиях

Замените обвинительные фразы на «Я-высказывания». Вместо «Ты вечно на работе» попробуйте сказать: «Я скучаю по тебе, когда мы так редко видимся. Мне не хватает нашего общения». Это не атака, а искреннее проявление чувств, которое не заставляет партнера защищаться.

Создавайте моменты настоящего присутствия

Выделите всего 15-20 минут в день, но полностью. Без телефонов, телевизора, отвлеченных мыслей. Просто побудьте вместе. Чашка чая в тишине, короткая прогулка — это не про количество, а про качество контакта.

Проявляйте искреннее любопытство к изменениям партнера

Вместо того чтобы сопротивляться изменениям, проявите интерес. Спросите:

«Что тебе нравится в твоем новом увлечении? Что оно дает тебе?».

Попробуйте увидеть в его глазах азарт и увлеченность, а не угрозу вашим отношениям.

Верните тактильность в отношения

Нежность — это не только секс. Это объятия при встрече, прикосновение к руке за ужином, совместный отдых на диване. Физический контакт снижает уровень гормонов стресса и помогает чувствовать эмоциональную близость.

Введите новые совместные ритуалы

То, что работало в начале отношений, могло устареть. Придумайте новые традиции: совместные завтраки по выходным, вечерние прогулки, еженедельное свидание. Это создает общее пространство и поводы для общения.

Подумайте, какой маленький шаг вы готовы сделать уже сегодня? Возможно, просто спросить партнера, как прошел его день — но спросить так, чтобы он почувствовал ваш искренний интерес? Или предложить вместе выпить чаю вечером, отложив телефоны?

Иногда самые маленькие шаги приводят к самым глубоким изменениям. Просто начните.

И помните, что ваша ценность не определяется его уходом. Она всегда была и остается с вами.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что такое брачный договор и кому он нужен.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.