Можно ли прописать измену? Что такое брачный договор и кому он нужен

Про брачные договоры ходит много мифов. Самый главный — что они наиболее полезны именно мужчинам. Однако это не так.

О том, как все обстоит на самом деле, эксклюзивно Пятому каналу рассказала адвокат Ирина Калинина — советник-эксперт антикоррупционного комитета при президенте Российской Федерации, эксперт Госдумы РФ.

Что такое брачный договор

Брачный договор — это письменное соглашение между будущими супругами или уже состоящими в браке людьми, в котором они определяют свои имущественные права и обязанности на время замужества и на случай развода. Как отметила эксперт, такой документ по факту нужен всем, кто уже состоит в браке или собирается в него вступить.

«Он позволяет обезопасить супругов, чтобы в случае развода или какой-то сложной ситуации, например, болезни, второй супруг и дети были обеспечены», — подчеркнула она.

В брачном договоре прописываются условия, при которых будущее имущество, приобретаемое в браке, может сразу распределяться на конкретного супруга, на которого и будет зарегистрировано, и в случае развода перейдет ему. Либо же прописываются обычные 50/50 — вне зависимости от того, приобретается это имущество на кредитные или заемные денежные средства.

«По факту с помощью договора люди защищают свои права, чтобы в дальнейшем в судах не доказывать, кто какое имущество вносил, кто какое продавал и потом какие именно денежные средства вносил на покупку нового», — отметила адвокат.

Особо такой документ защитит тех жен и мужей, которые во время брака занимались домашним хозяйством и сидели с детьми — тогда у второго супруга не получится в суде доказать, что это имущество принадлежит исключительно ему или каким-то кредиторам. Однако это работает только в том случае, если в бумагах указано, что при разводе или их подписании часть имущества отходит ребенку или тому, кто в паре в меньшей степени вкладывался финансово.

Наследует тот, кто прописан в брачном договоре

Также через брачный договор можно назначить алименты на содержание как жены, так и ребенка — это тоже предусмотрено законодательством.

«И уже в дальнейшем нет необходимости подавать в суд на взыскание алиментов, потому что их сумма будет зафиксирована договором. Главное, чтобы она была в интересах ребенка и не меньше установленного минимума, который предусмотрен законами», — заметила Ирина Калинина.

По мнению эксперта, не бывает таких случаев, при которых не нужно оформлять подобный документ. Разве что при отсутствии имущества в принципе. Потому что брачный договор всегда можно изменить, дополнить, внести какие-то поправки, как в любой другой, и он также будет иметь силу. Однако если у супругов ничего нет, и мужчина не планирует платить алименты детям в принципе, тогда этими пунктами должна особо озаботиться именно женщина

«Брачный договор всегда поможет супруге или супругу в случае, если, допустим, в нем прописывается, что имущество принадлежит тому супругу, на чье имя оно зарегистрировано. При таких обстоятельствах не нужно будет спрашивать согласия второго на приобретение или продажу этого имущества. И, соответственно, второй супруг не несет ответственность финансовую перед кредиторами и за долги первого соответственно», — подчеркнула адвокат.

А вот если в бумагах указывается, что в случае смерти одного из супругов его имущество переходит второму или ребенку, то другие наследники не имеют права на него претендовать, так как оно не является совместной собственностью и не подлежит разделу.

Измену в брачном договоре не пропишешь

Однако, как в американских фильмах добавить пункт про измену не выйдет, поскольку это не прописано в российском законодательстве. Брачный договор определяет только материальное право и, соответственно, невозможно доказать, была измена или нет, и что именно ей является.

«Потому даже если какой-то нотариус и включит в условия документа эти пункты, в суде они будут признаны ничтожными для получения имущества», — отметила Калинина

А вот указать, кому переходит имущество или даже алименты прямо во время брака в договоре можно. Таким образом жена и малолетний ребенок будут защищены в том числе постепенно накапливающейся подушкой безопасности. Поэтому очень важно внимательно читать прописанные в документе условия и при любом непонимании обращаться к компетентному юристу.