Причастную к диверсии на Транссибе женщину задержали в Новосибирске

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 12 0

Она действовала по указке украинских кураторов.

Где задержали причастную к диверсии на Транссибе женщину

Фото: © РИА Новости/ ФСБ РФ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудники ФСБ задержали в Новосибирске женщину, которую подозревают в диверсии на Транссибирской магистрали в Забайкалье по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве пояснили, что задержанной оказалась гражданка России 1974 года рождения. По версии следствия, она выполнила действия по указанию украинских кураторов и участвовала в подготовке диверсии на железнодорожных путях.

По данным спецслужбы, в августе 2025 года женщина, следуя полученным инструкциям, собрала самодельное взрывное устройство из доступных компонентов и установила его на участке магистрали. Устройство было приведено в действие, а момент подрыва она сняла на камеру телефона и переслала запись куратору в качестве подтверждения выполнения задания.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о диверсии, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Кроме того, рассматривается возможность возбуждения дополнительных дел по статьям о госизмене и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

В ФСБ подчеркнули, что украинские спецслужбы продолжают активно искать исполнителей диверсий через интернет, социальные сети и мессенджеры. Российские правоохранители заявили, что все причастные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.07
-1.31 97.45
-1.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:14
Чирков: индексация пенсий будет разделена на два этапа в период с 2026 года
11:04
Рекламу энергетических напитков могут начать маркировать
11:02
Закулисный ад: скандалы, которые едва не сорвали съемки «Кавказской пленницы»
10:58
Дотянуться до звезд: как прошел первый сезон научного реалити «Разгон. Космос»
10:45
Причастную к диверсии на Транссибе женщину задержали в Новосибирске
10:38
Перчатки мясника и длинные ногти: как Юрию Стоянову удается сохранять бодрость в 68 лет

Сейчас читают

Школа, давай, до свидания?
«Политика дезинформации»: ХАМАС обвинило США в эскалации конфликта в Газе
Программа должна быть закрыта: США считают ядерное развитие Ирана неприемлемым
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео