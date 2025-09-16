Причастную к диверсии на Транссибе женщину задержали в Новосибирске

Сотрудники ФСБ задержали в Новосибирске женщину, которую подозревают в диверсии на Транссибирской магистрали в Забайкалье по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве пояснили, что задержанной оказалась гражданка России 1974 года рождения. По версии следствия, она выполнила действия по указанию украинских кураторов и участвовала в подготовке диверсии на железнодорожных путях.

По данным спецслужбы, в августе 2025 года женщина, следуя полученным инструкциям, собрала самодельное взрывное устройство из доступных компонентов и установила его на участке магистрали. Устройство было приведено в действие, а момент подрыва она сняла на камеру телефона и переслала запись куратору в качестве подтверждения выполнения задания.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о диверсии, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Кроме того, рассматривается возможность возбуждения дополнительных дел по статьям о госизмене и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

В ФСБ подчеркнули, что украинские спецслужбы продолжают активно искать исполнителей диверсий через интернет, социальные сети и мессенджеры. Российские правоохранители заявили, что все причастные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.