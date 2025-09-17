Шоу-биз за неделю: Пугачева унизила Киркорова, а Волочкова снялась голой

Певица Алла Пугачева призналась, что все ее романы были ложью, а заслуженная артистка Российской Федерации Анастасия Волочкова провела голую фотосессию. Это новости недели шоу-бизнеса, и продюсер 5-tv.ru Дмитрий Дмитриев.

Вытерла ноги об Киркорова

Алла Пугачева в последние годы вела себя тише воды изредка подпевая украинским шансонье, но теперь разразилась откровениями. Певица дала обширное интервью, в котором открестилась от всех обвинений и унизила Филиппа Киркорова. Певец души не чаял в примадонне и был готов пожертвовать ради нее карьерой, но вместо благодарности получил очередной плевок. Пугачева заявила, что сошлась с артистом только по просьбе его матери, чтобы привлечь к нему внимание, якобы без нее он ничего бы и не добился. Как отметили приближенные певца, тот счел подобное откровение бывшей супруги настоящим предательством и не смог сдержать слез.

Подшофе и без одежды

Волочкова вновь попыталась привлечь к себе внимание пикантными снимками. Знаменитость поехала в гости к подруге Елене Галицыной, где с радостью распивала просекко, парилась в бане и в итоге окончательно пошла в разнос. Одинокая балерина позировала обнаженной, прикрываясь яблоками, и умоляла подругу превратить ее в музу. Ну а что, Ивлеевой можно а Волочковой нет?

Во все тяжкие и со зверушками

Певица Слава сошла с ума. Громкое заявление артистка сделала во время съемок очередного шоу. Оказалось, что без лишних ухищрений отойти от расставания с Данилицким у нее не получилось. Артистка нашла утешение в алкоголе, похождениях по клубам в поисках ухажеров и полюбила собак. Знаменитость призналась, что раньше выкинула бы зверушек в окно, но теперь лелеет их как собственных детей. Вот так, у кого-то кошки, а у Славы собаки.

Унижает гостей

Надя Стрелец столкнулась с волной осуждения. Дело в том, что в своем последнем интервью с Олесей Иванченко телеведущая постоянно позволяла себе оскорблять гостью, указывала на ее недостатки и всячески принижала любительницу далеко не земных звезд. И хотя сама гуру натальных карт никак не отреагировала на подобный негатив, пользователи сети задались вопросом, откуда у Стрелец столько яда, неужели от зависти?

Жизнь знаменитостей стремительно меняется с каждым днем, лишая их счастья, а после подавая новые надежды. Главное при этом не поддаваться внутренним

