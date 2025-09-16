Минтруд планирует изменить расчет больничных и декретных для женщин

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 36 0

Нововведения должны коснутся тех, кто числится больше чем у одного работодателя.

Измениться ли расчет больничных и декретных

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Минтруд России и Социальный фонд работают над изменением правил расчета пособий по временной нетрудоспособности и беременности и родам. Цель таково нововведения — устранить несправедливость для граждан, работающих у нескольких работодателей. Об этом сообщила директор департамента развития социального страхования Минтруда Людмила Чикмачева на Всероссийской неделе охраны труда в беседе с РБК.

На данный момент пособия выплачиваются по каждому месту работы, если человек работал у одних и тех же работодателей в последние два года. Если же менял работодателей, пособие платится только у одного из них по выбору работника.

При этом учитывается средний заработок за два предшествующих года с ограничениями минимального и максимального размера выплат. В 2025 году, например, минимальное пособие по беременности и родам за 140 дней составляет 103,3 тысячи рублей, максимум — 794,3 тысячи.

«Тем более сейчас, вот, очень, тоже такая тема, про исчисление пособия по уходу за ребенком, когда женщина на нескольких местах работает, везде у нее небольшая зарплата, все в пределах (предельной взносооблагаемой. — Прим. РБК) базы, а мы ей все равно платим пособие только с учетом заработка по одному месту работы. Это явно несправедливо по отношению к ней», — отметила Чикмачева.

Изменения пока находятся на стадии разработки и анализа финансовых последствий для бюджета Соцфонда. Однако в ведомстве поставили себе задачу сделать систему более справедливой и удобной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.07
-1.31 97.45
-1.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:33
В несколько раз: стоимость поездки в такси в РФ может подорожать
15:30
Умер заслуженный тренер России Леонид Михно
15:28
Умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд
15:11
Сезон простуд: россияне стали чаще болеть ОРВИ
15:04
Колония особого режима: на сколько посадили криминального авторитета Васю Бандита
14:54
Ремонт Дворцового моста начался в Петербурге

Сейчас читают

Магнитная буря 16 сентября 2025: какой силы будет и как выжить метеозависимым
«Политика дезинформации»: ХАМАС обвинило США в эскалации конфликта в Газе
Программа должна быть закрыта: США считают ядерное развитие Ирана неприемлемым
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Домна Доброродная: что можно и нельзя делать 16 сентября
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025