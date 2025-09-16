Харченко: получать высшее образование по квоте должны все дети бойцов СВО

В портфеле осенней сессии Государственной Думы находятся 1174 законопроекта, сообщила зампред комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко. Часть из них касаются подготовки кадров в системе здравоохранения, образования, еще часть — сельских территорий, развития и поддержки экономики.

Есть и предложения по работе с членами семей участников СВО. Один из законопроектов направлен на ликвидацию неравенства, касающегося особых мер поддержки падчериц и пасынков бойцов спецоперации. Сейчас право получать высшее образование по особой квоте есть только у родных детей участников СВО.

Харченко отметила, что падчерицам и пасынкам бойцов необходимы такие же меры поддержки.

«Всего за последние четыре года мы приняли 139 законов, касающихся мер поддержки участников и членов семей участников специальной военной операции. Очень важно, чтобы они там, на поле боя, знали, что государство забоится об их семьях. И их дети — в приоритете у системы высшего образования» — отметила Екатерина Харченко.

Она добавила, что самый значимый проект сессии касается бюджета на 2026 год. До 1 октября правительство внесет его в парламент.

