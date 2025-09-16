Вишня, медь и шоколад: тренды окрашивания волос осенью 2025 года

Александра Якимчук
Александра Якимчук

Чтобы добиться максимально красивого эффекта, необходимо при выборе цвета брать в расчет и подтон кожи.

Трендовые окрашивания осенью 2025

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

Стилист Кондратьева: вишневый брюнет — трендовый оттенок волос осенью 2025

«Вишневый брюнет» один из самых трендовых оттенков для окрашивания волос осенью 2025 года. Об этом изданию Газета.ру рассказала бренд-стилист Яна Кондратьева.

«Вишневый брюнет сочетает шоколадную глубину и благородный красный отлив, напоминая спелую вишню или красное дерево. Лучше всего смотрится при глобальном окрашивании, дополненном легким осветлением отдельных прядей», — рассказала эксперт.

Она уточнила, что для теплой кожи можно добавить оранжевый подтон, а для холодной — винные или сливовые переливы.

Модным в этом сезоне также является медно-коричневый цвет. Особенно выигрышно, по словам специалиста, он смотрится, когда от корней волос проводят более темное окрашивание. Это придает глубины и объема.

Данный цвет лучше всего смотрится на обладательницах теплой и нейтральной по подтону кожи.

На волнистых волосах и «вишневый брюнет», и медно-коричневое окрашивание раскрываются особенно эффектно.

Еще одним трендом наступившей осени является цвет «мокачино». Это «коричневый с шоколадными нюансами». Но стилист советует делать не однородное окрашивание, а добавить немного мелирования или эффект бликов в технике балаяж. Лучше всего такая прическа будет смотреться на обладательницах теплого подтона кожи. «Холодным» девушкам достаточно разбавить цвет небольшой пепельной дымкой.

С «холодной» кожей хорошо будет сочетаться и платиновый блонд.

«После нескольких сезонов теплых оттенков блонд возвращается в ультрахолодной версии. Этот цвет моментально делает образ футуристичным и подчеркнуто стильным», — отметила Кондратьева.

Также девушками с холодным подтоном подойдет трендовое окрашивание «Дымчатый брюнет». Здесь, по словам стилиста, важно полностью исключить теплоту в цвете и акцентировать внимание на пепельных нюансах оттенка.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

